logo

BTC/USD

85867.55

ETH/USD

2198.89

LTC/USD

124.71

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп может стать военным преступником: что он собирается сотворить
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп может стать военным преступником: что он собирается сотворить

После скандала между Трампом и Зеленским стало ясно, что американский президент становится на сторону диктаторов

1 марта 2025, 23:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Если американский президент Дональд Трамп изменит свою риторику и начнет сотрудничать с Россией, в частности, по добыче редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины, это может сделать его военным преступником, заявил в эфире 24 канала американский общественный и политический деятель Юрий Рашкин. Он также отметил, что перепалка между Трампом и Зеленским стала не только неприятной, но и своеобразным окончательным прощанием.

Трамп может стать военным преступником: что он собирается сотворить

Дональд Трамп

По словам эксперта, единственным положительным следствием встречи между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом является то, что Европа может сосредоточиться на поддержке Украины.

"Трамп показал, насколько он предсказуем и как нужно действовать европейцам", — подчеркнул Рашкин.

Политический деятель также предположил, что из-за последних контактов с Россией Трамп может отойти от демократических принципов и наладить сотрудничество со странами, ранее находившимися под санкциями США.

Вероятно, говорит эксперт, такие действия направлены на компенсацию потерь, которые Америка обычно покрывала благодаря сотрудничеству с Европой.

"Но меня больше беспокоит, на кого Украина теперь сможет положиться в смысле помощи. Европа – да, но как насчет Канады и Южной Кореи. Южнокорейцы могут сыграть очень важную роль, ведь Ким Чен Ын угрожает им, то есть дикторы идут в атаку", — подытожил Рашкин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после неудачной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа резко упала вероятность прекращения огня на фронте весной, отметил политолог Вадим Денисенко. Впрочем, есть мнение, что этот раунд переговоров все же имеет своего победителя и им стала Европа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/vashingtoni-vinikla-zagrozliva-situatsiya-yak-diyatime-trampa_n2765135
Теги:

Новости

Все новости