Трамп может стать военным преступником: что он собирается сотворить

Если американский президент Дональд Трамп изменит свою риторику и начнет сотрудничать с Россией, в частности, по добыче редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины, это может сделать его военным преступником, заявил в эфире 24 канала американский общественный и политический деятель Юрий Рашкин. Он также отметил, что перепалка между Трампом и Зеленским стала не только неприятной, но и своеобразным окончательным прощанием.

Дональд Трамп

По словам эксперта, единственным положительным следствием встречи между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом является то, что Европа может сосредоточиться на поддержке Украины.

"Трамп показал, насколько он предсказуем и как нужно действовать европейцам", — подчеркнул Рашкин.

Политический деятель также предположил, что из-за последних контактов с Россией Трамп может отойти от демократических принципов и наладить сотрудничество со странами, ранее находившимися под санкциями США.

Вероятно, говорит эксперт, такие действия направлены на компенсацию потерь, которые Америка обычно покрывала благодаря сотрудничеству с Европой.

"Но меня больше беспокоит, на кого Украина теперь сможет положиться в смысле помощи. Европа – да, но как насчет Канады и Южной Кореи. Южнокорейцы могут сыграть очень важную роль, ведь Ким Чен Ын угрожает им, то есть дикторы идут в атаку", — подытожил Рашкин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после неудачной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа резко упала вероятность прекращения огня на фронте весной, отметил политолог Вадим Денисенко. Впрочем, есть мнение, что этот раунд переговоров все же имеет своего победителя и им стала Европа.



