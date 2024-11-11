Трамп может «выкрутить руки» Путину: чего на самом деле боятся в России

Избранный президент США Дональд Трамп способен влиять на кремлевского диктатора Владимира Путина и в целом на ситуацию в стране, и это вызывает беспокойство в российских властных кругах, сообщил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний.

Дональд Трамп

При этом эксперт подчеркнул, что Трамп – жесткий и циничный бизнесмен, хорошо понимающий нынешнее состояние России и имеющий возможность "выкручивать руки" Путину.

Загородний отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении остановить войну в Украине. Однако непонятно, какими именно методами он планирует это осуществить. Политолог считает, что Трамп будет давить как на Украину, так и Россию. Впрочем, по его мнению, победа Трампа на выборах создает ситуацию, когда время начинает играть против Путина.

Политолог убежден, если Путин не согласится на предложенные условия, Трамп может прибегнуть к жестким действиям. По его словам, сейчас Путин выдвигает собственные, часто неприемлемые требования, предусматривающие полный контроль над Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областями. Отказ от этих условий может привести к внутреннему кризису России, что станет серьезной проблемой для российского руководства.

"Любой уход Путина от тех требований приведет к тому, что Россия будет скатываться во внутренний кризис. Вот теоретически представим линию разграничения. Она по Курской области тоже будет проходить? Это будет внутриполитическая катастрофа для Путина, которая наложится на экономическую", – считает Загородний.

Российская сторона также опасается, что Трамп, в случае победы, может принять меры, которые приведут к падению цен на нефть, что существенно ударит по российскому бюджету, ведь многие оттуда направляются на военные расходы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой "мир" для Украины может готовить Трамп.



