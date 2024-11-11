Трамп может «выкрутить руки» Путину: чего на самом деле боятся в России

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Избранный президент США Дональд Трамп способен влиять на кремлевского диктатора Владимира Путина и в целом на ситуацию в стране, и это вызывает беспокойство в российских властных кругах, сообщил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний.
Дональд Трамп
При этом эксперт подчеркнул, что Трамп – жесткий и циничный бизнесмен, хорошо понимающий нынешнее состояние России и имеющий возможность "выкручивать руки" Путину.
Загородний отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении остановить войну в Украине. Однако непонятно, какими именно методами он планирует это осуществить. Политолог считает, что Трамп будет давить как на Украину, так и Россию. Впрочем, по его мнению, победа Трампа на выборах создает ситуацию, когда время начинает играть против Путина.
Политолог убежден, если Путин не согласится на предложенные условия, Трамп может прибегнуть к жестким действиям. По его словам, сейчас Путин выдвигает собственные, часто неприемлемые требования, предусматривающие полный контроль над Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областями. Отказ от этих условий может привести к внутреннему кризису России, что станет серьезной проблемой для российского руководства.
Российская сторона также опасается, что Трамп, в случае победы, может принять меры, которые приведут к падению цен на нефть, что существенно ударит по российскому бюджету, ведь многие оттуда направляются на военные расходы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой "мир" для Украины может готовить Трамп.
Новости