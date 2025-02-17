Трамп может выполнить еще одно безумное требование Путина: оно несет серьезный риск для нескольких стран

Вероятные договоренности между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным могут иметь серьезные последствия не только для Украины, но и всей Европы. США могут вывести войска НАТО, которые оставит европейские страны уязвимыми перед российской агрессией. Такое мнение высказывает обозреватель Financial Times в области международных отношений Гидеон Рахман.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Автор статьи считает, что выступление вице-президента США Джея Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о том, что "сама Америка теперь представляет угрозу Европе". Вэнс в своей речи "взорвал идеи свободы, демократии и общих ценностей, лежавших в основе западного альянса в течение 80 лет".

"В его мире битва за свободу в Европе больше не заключается в сдерживании автократической и агрессивной России, как это было для Гарри Трумэна или Рональда Рейгана. Борьба Венса за свободу – это борьба за спасение "западной цивилизации", по определению Илона Маска и других от двойных угроз массовой иммиграции и "вируса пробужденного разума", – отмечает автор.

Журналист также отмечает, что у идеологии администрации Трампа "больше родства с Путиным, чем с Владимиром Зеленским".

"Путин рассматривается как воин, борющийся за свою страну и консервативные ценности; украинца считают халявщиком со всеми плохими друзьями в Европе", – добавляет обозреватель.

Рахман уверен, что Трамп намерен заключить договоренность с Путиным по Украине "через председателя Зеленского и европейцев", что, по его мнению, будет иметь "трагические последствия для Украины, которую вскоре могут попросить согласиться на потерю территории без гарантий безопасности на будущее". Кроме того, это создает угрозу и остальной Европе. "Трамп скорее всего согласится вывести войска США из Балтии и, возможно, дальше на запад, оставляя ЕС уязвимым для российской армии, о которой правительства стран НАТО предупреждают, что она готовится к большему конфликту за пределами Украины", – отмечает автор.

Журналист заключает, что США теперь не просто не являются "надежным союзником европейцев", но даже могут стать противником, угрожая демократии в Европе, как это произошло в случае с Гренландией.

Поэтому Рахман советует европейцам "начать быстро готовиться к тому дню, когда гарантии безопасности США для Европы будут окончательно отменены".

"Это должно предусматривать развитие автономной оборонной промышленности. Это также должно означать европейский пакт о взаимной обороне за пределами НАТО, который выходит за пределы ЕС – включая Великобританию, Норвегию и другие", – отмечает он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп может вывести часть войск США из Европы . Соединенные Штаты Америки не покинут НАТО, однако, вероятно, могут частично сократить свое военное присутствие в Европе. Об этом сообщил глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По информации издания, Драгоне сделал это заявление во время кулуарного общения на Мюнхенской конференции по безопасности, где европейские лидеры обсуждали новую стратегию администрации президента США Дональда Трампа по европейской безопасности.