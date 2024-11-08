Трамп может заключить неожиданное соглашение с Ким Чен Ыном

Аналитики в Южной Корее предполагают, что Дональд Трамп на втором президентском сроке может возобновить переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Вероятно, соглашение будет касаться возможности молчаливого согласия Трампа признать Северную Корею ядерной страной, что не отвечает ключевым интересам Южной Кореи.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Южнокорейские аналитики считают, что для Ким Чен Ына стратегически важно получить международное признание Северной Кореи как ядерного государства. Северная Корея может согласиться на определенные уступки в обмен на де-факто признание ее ядерного статуса, что существенно снижает безопасность Южной Кореи и может вызвать недовольство международного сообщества.

Как объясняет президента Института Седжона Ким Хен Ука, Трамп склонен к прямым переговорам, о чем свидетельствуют три его личные встречи с Кимом в 2018-2019 годах. Трамп может объявить о дипломатическом успехе в уменьшении ядерной угрозы. Он признает КНДР ядерным государством и начнет переговоры о разоружении, которое может и не состояться. За это Ким Чен Ын заморозит разработки межконтинентальных баллистических ракет, которые способны нацелиться на материковую часть США.

Однако аналитики также указывают, что северокорейские вопросы могут не иметь большого приоритета для Трампа из-за других геополитических вызовов, таких как война в Украине, конфликты на Ближнем Востоке и торговые споры с Китаем. В то же время, соглашение с Северной Кореей в такой форме несет значительные риски для союзников США в регионе, особенно для Южной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп имеет список мести.

Также "Комментарии" писали о тревожном заявлении Северной Кореи в ООН.