Трамп может заключить с Путиным быструю сделку: его предупредили о рисках

Сейчас Украина и Россия активно обостряют ситуацию, стремясь получить преимущество на фронте к инаугурации Дональда Трампа в должности президента США. Как отмечает The Washington Post, Трамп обещал быстро завершить войну в Украине, а его вице-президент Джей Ди Вэнс предполагал возможность соглашения, предусматривающего создание "демилитаризованной зоны". В то же время в Европе заметны признаки усталости от поддержки Украины.

Дональд Трамп

Эксперты считают, что главная опасность состоит в том, что Трамп может заключить невыгодное соглашение, чтобы как можно быстрее прекратить войну.

"Перемирие, которое ратифицирует фактическое расчленение Украины и оставит украинцев разочарованными и преданными их западными сторонниками, вознаградит агрессию Путина и привлечет его к новым актам агрессии", — говорится в статье.

Кроме того, отказ Запада от поддержки Украины или соглашение, предусматривающее неприемлемые территориальные потери, станут сигналом для диктаторов всего мира о том, что решительность западных государств имеет свои пределы.

Авторы отмечают, что Украина, которая останется с восточной частью территории под оккупацией России, станет поражением не только самой стране, но и всему Западу.

"Украина, которая останется с куском своей восточной территории под российской оккупацией, равнозначна поражению – как для Украины, так и для Запада. Во время президентской кампании господин Трамп много говорил о поспешном и плохо спланированном выводе войск администрации Байдена из Афганистана, которое, по словам Трампа продемонстрировала миру американскую слабость. Отказ от Украины после почти трех лет единого американского и европейского фронта стал бы таким же сигналом", — говорится в статье.

Западная поддержка критически важна для Украины, ведь ее потеря может изменить баланс сил в мире, способствуя новым агрессиям со стороны авторитарных режимов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может предложить Украине хрупкий мир.



