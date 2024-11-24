Трамп может заключить с Путиным быструю сделку: его предупредили о рисках

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Ткачик Олеся
Сейчас Украина и Россия активно обостряют ситуацию, стремясь получить преимущество на фронте к инаугурации Дональда Трампа в должности президента США. Как отмечает The Washington Post, Трамп обещал быстро завершить войну в Украине, а его вице-президент Джей Ди Вэнс предполагал возможность соглашения, предусматривающего создание "демилитаризованной зоны". В то же время в Европе заметны признаки усталости от поддержки Украины.
Дональд Трамп
Эксперты считают, что главная опасность состоит в том, что Трамп может заключить невыгодное соглашение, чтобы как можно быстрее прекратить войну.
Кроме того, отказ Запада от поддержки Украины или соглашение, предусматривающее неприемлемые территориальные потери, станут сигналом для диктаторов всего мира о том, что решительность западных государств имеет свои пределы.
Авторы отмечают, что Украина, которая останется с восточной частью территории под оккупацией России, станет поражением не только самой стране, но и всему Западу.
Западная поддержка критически важна для Украины, ведь ее потеря может изменить баланс сил в мире, способствуя новым агрессиям со стороны авторитарных режимов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может предложить Украине хрупкий мир.
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