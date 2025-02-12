Трамп может закрыть "проект Украины": о чем речь

Россия не намерена прекращать войну или замораживать конфликт вдоль линии фронта. В Кремле убеждены, что ситуация на международной арене может измениться в их пользу, и Украина, наконец, ослабнет, написал в колонке для Главреда политолог Андрей Золотарев.

Дональд Трамп

При этом политолог обратил внимание, что американский президент Дональд Трамп, вероятно, сосредоточится на внутренней политике и будет реализовывать стратегию, напоминающую Доктрину Монро, согласно которой США избегают вмешательства в европейские дела. Он считает поддержку Украины невыгодным проектом демократов и может попытаться его "закрыть" даже ценой уступок России.

"Трамп видит в войне в Украине проект демократов, причем проект ущербный для США, и он собирается фиксировать убытки и закрывать этот проект. То есть фактически он намерен установить мир за счет Украины", — подчеркнул Золотарев.

Москва же стремится использовать ситуацию в свою пользу. Контролируя инициативу на фронте, она надеется расширить оккупацию, нацелившись на части Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Хотя темпы продвижения захватчиков замедлились, фронт остается активным, добавил политолог.

При этом эксперт обращает внимание, что официальная риторика Кремля продолжает играть на двух фронтах: Путин публично говорит о готовности к переговорам, но с условиями, выгодными только Москве. На самом же деле Россия делает ставку на истощение Украины, в то время как ее экономика держится благодаря высоким ценам на нефть и "серому" танкерному флоту. Российский военно-промышленный комплекс, хоть и устаревший, работает непрерывно, в отличие от европейских стран, в большинстве своем только декларирующих намерения усилить поддержку Киева.

Золотарев отмечает, что Кремль стремится представить конфликт в Украине как глобальный передел мира вроде Ялтинской конференции. В то же время, непонятно, согласится ли на это Трамп, поскольку для него важно избежать репутационных потерь. Уход США из Афганистана, решение о котором было принято при Трампе, но реализовано при Байдене, стало символом американской слабости. Потому он не захочет, чтобы Украина повторила этот сценарий.

Золотарев добавил, что в ближайшее время станет ясно, какой будет позиция США. После Мюнхенской конференции могут появиться конкретные предложения по предстоящему конфликту, но вряд ли они будут отвечать интересам Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сторонники подхода усиления Украины перед переговорами с РФ теряют влияние на Трампа.



