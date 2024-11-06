Трамп может запустить «план Помпео» по Украине: каковы его особенности

По мнению политолога Тараса Загороднего, хотя Дональда Трампа называют непредсказуемым политиком, все же его действия можно предположить.

Дональд Трамп

В частности, эксперт считает, что Трамп в должности президента снимет все ограничения, в том числе на экспорт нефти и газа из США и Канады, которые наложил Джо Байден, когда пришел к власти. Поэтому, добавил политолог, Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью.

"Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками. Цена менее 50 долларов – это уже клиническая смерть российской экономики на несколько лет", – отметил Загородний.

Кроме того, он предположил, что Трамп будет разрывать экономику Китая разными ограничениями и пошлинами, чтобы провести реиндустриализацию США. Впрочем, по его словам, новый президент США также будет оказывать давление и на Европу с целью увеличения помощи Украине и увеличения расходов на оборону. Плюс некоторые пошлины на их товары, скорее всего, тоже введет, добавил Загородний.

Очень вероятным политолог называет удары по угрожающему Израилю Ирану. То есть, по его словам, основа "веси зла", которая воюет против Украины, скорее всего будет страдать под военными и экономическими ударами не из-за любви Трампа к Украине, а потому что это отвечает интересам США при Трампове, что очень хорошо. Загородний считает, что Камала Гаррис в случае своего президентства так точно не поступала бы.

"По Украине не думаю, что будут какие-то изменения, не исключаю, что может быть запущен "план Помпео" в той или иной вариации с ленд-лизом на 500 млрд и снятием ограничений на применение ракет малой дальности по России, но здесь следует напрягаться нашей дипломатии, чтобы дожимать этот вопрос и лупить сами понимаете по ком больше", — отметил Загородний.

Политолог также добавил, что нужно быть сильными, потому что таковых всегда поддерживают и считают перспективными для инвестиций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , к чему Трамп может заставить Украину, чтобы остановить войну.



