Трамп на фоне визита Вэнс в Гренландию сделай ряд резонансных заявлений

Президент США Дональд Трамп оправдал свое решение отправить американскую делегацию в Гренландию, заявив, что чиновники с датской территории сами пригласили их. Ранее премьер-министр Гренландии Муте Бурруп Эгеде раскритиковал визит, назвав его "слишком агрессивным".

Дональд Трамп

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что визит американской делегации не акт провокации, а наоборот – дружеский жест.

"Это дружба, а не провокация. Мы общаемся со многими людьми из Гренландии, которые хотят, чтобы их должным образом защищали и заботились о них. Это они обращаются к нам, а не мы к ним. Нас пригласили, и я подумал, что это отличная идея", — заявил Трамп во время заседания Кабинета министров.

Президент также отметил, что возглавляющая делегацию вторая леди США Уша Вэнс имеет большой интерес к Гренландии и назвал ее "блестящей". Кроме того, он добавил, что государственный секретарь Марк Рубио также посетит территорию.

"Нас пригласили, и им очень нравится эта идея, потому что они чувствуют себя брошенными... о них не очень хорошо заботились. Я считаю, что Гренландия может стать частью нашего будущего", — заявил Трамп.

Он подчеркнул важность Гренландии с точки зрения международной безопасности, упомянув присутствие российских и китайских судов вблизи острова.

"Это не может продолжаться так, как есть сейчас. Так не будет — я заявляю об этом прямо", — подчеркнул президент.

Когда журналисты попросили уточнить, кто именно из Гренландии пригласил делегацию, Трамп ответил: "Многие люди... К нам поступают многочисленные запросы от разных лиц, в том числе и от должностных лиц".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Уша Вэнс посетит вместе с делегацией Гренландию.



