Трамп на фоне визита Вэнс в Гренландию сделай ряд резонансных заявлений

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп оправдал свое решение отправить американскую делегацию в Гренландию, заявив, что чиновники с датской территории сами пригласили их. Ранее премьер-министр Гренландии Муте Бурруп Эгеде раскритиковал визит, назвав его "слишком агрессивным".
Дональд Трамп
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что визит американской делегации не акт провокации, а наоборот – дружеский жест.
Президент также отметил, что возглавляющая делегацию вторая леди США Уша Вэнс имеет большой интерес к Гренландии и назвал ее "блестящей". Кроме того, он добавил, что государственный секретарь Марк Рубио также посетит территорию.
Он подчеркнул важность Гренландии с точки зрения международной безопасности, упомянув присутствие российских и китайских судов вблизи острова.
Когда журналисты попросили уточнить, кто именно из Гренландии пригласил делегацию, Трамп ответил: "Многие люди... К нам поступают многочисленные запросы от разных лиц, в том числе и от должностных лиц".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Уша Вэнс посетит вместе с делегацией Гренландию.
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