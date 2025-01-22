Трамп "на коне": что это значит для войны в Украине и для Путина



















Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о потенциале Дональда Трампа в завершении войны в Украине. По его словам, у президента США есть все шансы выйти из этой ситуации победителем, если сможет продемонстрировать решительность и стратегическое преимущество. Зеленский подчеркнул, что Украина выступает ключевым защитником Европы и стран НАТО от агрессии России.

Трамп "на коне". Фото: comments.ua

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Дональд Трамп может сыграть ключевую роль в завершении войны в Украине, при этом обеспечив победу для себя, а не для российского президента Владимира Путина.

"Президент Трамп сейчас "на коне", как говорится. У него была сильная победа на выборах и сейчас у него идут сильные шаги, направленные на внутреннюю политику. Вопрос окончания войны в Украине будет, я считаю, победой для Трампа, а не для Путина. Путин никто для него Америка гораздо сильнее и Европа гораздо сильнее. игроки", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время войны мир увидел реальную силу России, которая не смогла оккупировать Украину, невзирая на свои значительные ресурсы.

“Во время нашей войны все увидели, что Россия не способна оккупировать Украину – это говорит о силе России. Просто они большие, много оружия и не жалеют людей. Вопрос в том, что мы конкретно защищаем Европу, конкретно защищаем страны НАТО, а Путин туда пойдет. Трампу нужно выйти из этого победителем и он способен это сделать, но он не будет победителем, если Путин будет победителем", — добавил Президент Украины.





Напомним, Президент США Дональд Трамп 22 января по-настоящему выдвинул Путину ультиматум . Российская пропаганда, возможно, сделает акцент на ту его часть, где американец говорит о "любви к России" и хороших отношениях с главой Кремля. Однако если отбросить эту "чепуху", то Трамп показал: с позиции силы будет разговаривать он, а не Путин. Такое мнение высказал украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса, сообщает портал "Комментарии".

