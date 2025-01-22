logo

BTC/USD

104124.36

ETH/USD

3245.41

LTC/USD

116.25

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп "на коне": что это значит для войны в Украине и для Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп "на коне": что это значит для войны в Украине и для Путина

Президент Украины подчеркнул, что Америка, Европа и Китай значительно сильнее России, а Украина является щитом для ЕС и НАТО

сегодня, 22:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна








Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о потенциале Дональда Трампа в завершении войны в Украине. По его словам, у президента США есть все шансы выйти из этой ситуации победителем, если сможет продемонстрировать решительность и стратегическое преимущество. Зеленский подчеркнул, что Украина выступает ключевым защитником Европы и стран НАТО от агрессии России.

Трамп "на коне": что это значит для войны в Украине и для Путина

Трамп "на коне". Фото: comments.ua

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Дональд Трамп может сыграть ключевую роль в завершении войны в Украине, при этом обеспечив победу для себя, а не для российского президента Владимира Путина.

"Президент Трамп сейчас "на коне", как говорится. У него была сильная победа на выборах и сейчас у него идут сильные шаги, направленные на внутреннюю политику. Вопрос окончания войны в Украине будет, я считаю, победой для Трампа, а не для Путина. Путин никто для него Америка гораздо сильнее и Европа гораздо сильнее. игроки", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время войны мир увидел реальную силу России, которая не смогла оккупировать Украину, невзирая на свои значительные ресурсы.

“Во время нашей войны все увидели, что Россия не способна оккупировать Украину – это говорит о силе России. Просто они большие, много оружия и не жалеют людей. Вопрос в том, что мы конкретно защищаем Европу, конкретно защищаем страны НАТО, а Путин туда пойдет. Трампу нужно выйти из этого победителем и он способен это сделать, но он не будет победителем, если Путин будет победителем", — добавил Президент Украины.


Напомним, Президент США Дональд Трамп 22 января по-настоящему выдвинул Путину ультиматум . Российская пропаганда, возможно, сделает акцент на ту его часть, где американец говорит о "любви к России" и хороших отношениях с главой Кремля. Однако если отбросить эту "чепуху", то Трамп показал: с позиции силы будет разговаривать он, а не Путин. Такое мнение высказал украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса, сообщает портал "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?si=08qpg-BGeXq4uKy4&v=851S1rxhVuA&feature=youtu.be
Теги:

Новости

Все новости