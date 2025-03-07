Трамп начал активную войну на стороне Путина: что он уже сделал шокирующего

Враги Украины из Российской Федерации не скрывают, что ведут гибридную войну против "коллективного Запада", на самом Западе это тоже уже давно понимают, отметил политолог Владимир Горбач.

Дональд Трамп

Он подчеркнул, что по классическому определению украинского генерала Сергея Савченко гибридная война ведется по четырем операционным линиям: политической, экономической, информационной и военной.

"Так вот, по всем этим линиям Дональд Трамп уже перешел или находится в процессе перехода на российскую сторону", — убежден Горбач.

В частности, по его словам, в политическом смысле Трамп уже перешел, сделал огромный шаг навстречу кремлевскому диктатору Владимиру Путину, легализовал его прямыми переговорами и выводит из-под ответственности за совершенные преступления. Формально это закрепилось в голосованиях по резолюциям в Генассамблее и Совбезе ООН.

В экономическом измерении, говорит Горбач, все таможенные войны, тарифы и другие выпады против союзников США, таких как Канада или ЕС, — это тоже работа в интересах Владимира Путина, поскольку она ослабляет экономику "коллективного Запада" и даже Соединенных Штатов. Плюс, добавляет он, подготовка упразднения определенных санкций против РФ и ее "олигархов".

"Это уже рассматривается и, скорее всего, будет реализовано в рамках так называемых мер по укреплению доверия между Соединенными Штатами и Российской Федерацией", — подчеркнул эксперт.

Что касается информационного измерения, то гибридная война Дональд Трамп, его вице-президент, вся администрация и фактический соправитель Илон Маск полностью перешли на российскую сторону. Они, подчеркивает Горбач, уже больше месяца принимают участие в информационной войне против Украины с российской стороны, распространяя дезинформацию, ложь, постправду и то, что называется российскими или кремлевскими нарративами. На информационном уровне войны Трамп перешел на российскую сторону как можно дальше. Он полностью солидаризировался с Россией, заявил политолог.

"Ну и на военном измерении войны, которая ведется пока только против Украины, сегодня мы тоже можем констатировать, что Трамп перешел на российскую сторону, когда принял решение прекратить военную помощь Украине и заблокировать разведывательную информацию", — подчеркивает политолог.

То есть, отмечает он, по всем четырем операционным линиям гибридной войны Российской Федерации против "коллективного Запада", включая Украину, Дональд Трамп уже перешел или находится в фазе перехода на российскую сторону.

"Поэтому вывод прост и очевиден: Дональд Трамп сражается на стороне Владимира Путина", — подытожил Горбач.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал зачем Трампу дружба с Путиным.



