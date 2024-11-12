Трамп начал игру с Путиным и уже получил первый урок: детали

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Ткачик Олеся
Очень вероятно, что информация в западных СМИ о якобы разговоре Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным была целенаправленной утечкой из штаба Трампа, отмечает политолог Владимир Фесенко. По содержанию этой информации заметно, что она выгодна для Трампа, демонстрирует его жесткую позицию по отношению к Путину. Возможно, предполагает эксперт, именно поэтому эту информацию опровергли в Кремле.
Дональд Трамп
Кроме того, Фесенко предполагает, что информация, опубликованная в "Вашингтон пост", также должна была стать прелюдией и определенной формой легитимации для официального звонка Трампа Путину.
Возможно, добавляет эксперт, утечка в "Вашингтон пост" должна была стать одним из инструментов разрешения статусных противоречий между Путиным и Трампом. Но опровержение этого разговора спикером Кремля Дмитрием Песковым испортили все эти маневры штаба Трампа. Кроме того, эта ситуация лишний раз напоминает штабу Трампа, что легкой и успешной коммуникации с Путиным у них не будет.
Что касается околопереговорной суеты, то наиболее наглядным ее показателем является хаотический "парад мирных планов Трампа", которые сейчас появляются ежедневно в разных интерпретациях, иногда противоречащих друг другу. Как отмечает политолог, все это свидетельствует о том, что на данный момент нет четкого, последовательного и официально утвержденного мирного плана по завершению войны между Россией и Украиной. То есть, говорит Фесенко, происходит такой публичный, с претензией на "креативность" мозговой штурм относительно того, каким образом и на каких условиях можно завершить войну в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков опроверг информацию о том, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор.
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