Трамп начал игру с Путиным и уже получил первый урок: детали

Очень вероятно, что информация в западных СМИ о якобы разговоре Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным была целенаправленной утечкой из штаба Трампа, отмечает политолог Владимир Фесенко. По содержанию этой информации заметно, что она выгодна для Трампа, демонстрирует его жесткую позицию по отношению к Путину. Возможно, предполагает эксперт, именно поэтому эту информацию опровергли в Кремле.

Дональд Трамп

Кроме того, Фесенко предполагает, что информация, опубликованная в "Вашингтон пост", также должна была стать прелюдией и определенной формой легитимации для официального звонка Трампа Путину.

"В данном случае следует учитывать и статусные игры между Трампом и Путиным. Если Трамп первым позвонит по телефону Путину (даже с добрыми намерениями прекратить войну в Украине), тогда он будет выглядеть в более слабой позиции, как проситель, как более заинтересованная в контакте сторона. Кажется, у Трампа это отлично понимают, поэтому и ищут варианты, как нейтрализовать эту проблему", — отметил Фесенко.

Возможно, добавляет эксперт, утечка в "Вашингтон пост" должна была стать одним из инструментов разрешения статусных противоречий между Путиным и Трампом. Но опровержение этого разговора спикером Кремля Дмитрием Песковым испортили все эти маневры штаба Трампа. Кроме того, эта ситуация лишний раз напоминает штабу Трампа, что легкой и успешной коммуникации с Путиным у них не будет.

"Был ли сам этот разговор между Путиным и Трампом? Возможно, и был, но неофициальный, и такой, который в Кремле не хотят подтверждать. Что также показательно и свидетельствует о наличии противоречий интересов Трампа и Путина уже на старте нового этапа их взаимоотношений", — добавил Фесенко.

Что касается околопереговорной суеты, то наиболее наглядным ее показателем является хаотический "парад мирных планов Трампа", которые сейчас появляются ежедневно в разных интерпретациях, иногда противоречащих друг другу. Как отмечает политолог, все это свидетельствует о том, что на данный момент нет четкого, последовательного и официально утвержденного мирного плана по завершению войны между Россией и Украиной. То есть, говорит Фесенко, происходит такой публичный, с претензией на "креативность" мозговой штурм относительно того, каким образом и на каких условиях можно завершить войну в Украине.

"Но одновременно это свидетельствует о том, что окончательное решение этой проблемы до сих пор не принято. И когда это решение будет принято, мы не знаем", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков опроверг информацию о том, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор.



