Трамп начал официальные торги с Путиным: на кону судьба Украины

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано.
Дональд Трамп
При этом Таран считает, даже несмотря на такую позицию Трампа Украина и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первом удобном геополитическом случае.
Кроме того, политолог положительно оценил требование Трампа к странам альянса увеличивать военные расходы – до 5% от ВВП и критику Джо Байдена за хаотичный выход из Афганистана.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "может понять" чувство и позицию России относительно членства Украины в НАТО. Он обвинил администрацию Джо Байдена в провоцировании войны РФ против Украины. По мнению Трампа, предположение Байдена о том, что Украина сможет вступить в НАТО, подтолкнуло РФ к агрессии.
Новости