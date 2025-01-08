Трамп начал официальные торги с Путиным: на кону судьба Украины

Вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано.

Дональд Трамп

"Как и никогда не было секретом, что и сам Байден тоже очень осторожно относился к евроатлантической перспективе Украины", — подчеркнул эксперт.

При этом Таран считает, даже несмотря на такую позицию Трампа Украина и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первом удобном геополитическом случае.

"Но ключевым вопросом на предстоящих переговорах с США должны стать гарантии безопасности вне НАТО. Это, прежде всего, поставки оружия и прямые соглашения с отдельными странами НАТО, включая США. Главное требование этих соглашений — чтобы они были четко оцифрованы во времени и деньгах" — считает Таран.

Кроме того, политолог положительно оценил требование Трампа к странам альянса увеличивать военные расходы – до 5% от ВВП и критику Джо Байдена за хаотичный выход из Афганистана.

"Из плохого – сомнительные заявления относительно Гренландии, которые толкают наших союзников во внутренний политический и правовой кризис. Но в общем, заявления Трампа – это проба пера перед началом настоящего президентства. Там ему все будет сложнее. Ибо за каждое громкое слово тогда придется отвечать конкретными действиями и последствиями", — подытожил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "может понять" чувство и позицию России относительно членства Украины в НАТО. Он обвинил администрацию Джо Байдена в провоцировании войны РФ против Украины. По мнению Трампа, предположение Байдена о том, что Украина сможет вступить в НАТО, подтолкнуло РФ к агрессии.



