Трамп начал оправдывать Путина: на Западе рассказали, что сало больше всего циничным

Ужасный удар российских войск по Сумам нельзя было назвать "досадной ошибкой" и уж тем более случайностью. Это еще один пример долгосрочной российской военной тактики, и в Вашингтоне это прекрасно понимают. Тем не менее президент США Дональд Трамп решил занять позицию, которая фактически оправдывает действия российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор отдела общественного мнения Politico, обозреватель Джейми Деттмер.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Автор публикации обратил внимание, что слова главы Белого дома сильно контрастируют с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что только полностью сумасшедший подонок может действовать подобным образом. Также заявление Трампа противоречит комментариям его же спецпредставителя Кита Келлога, который заявил: "Этот удар по Сумам переходит любую грань приличия".

В Politico обращают внимание, что Кремль пошел на еще одно ужасное военное преступление, но сам, ожидаемо, отрицает это.

По словам обозревателя, атаки России хорошо задокументированы – удары по больницам, школам, роддомам, театрам. Этот список можно продолжать долго. Это устоявшаяся военная стратегия Москвы. Это никогда не подход сердца и ума, скорее — железный кулак.

Джейми Деттмер подчеркивает, двойной удар по Сумам – преднамеренный. После первого взрыва, через пять минут, последовал второй, нацеленный на спасателей и мирных граждан. Это распространенная российская тактика – похожая на те, что использовались в Сирии, где целенаправленно поражали больницы, рынки, жилые кварталы.

Отмечается, что, учитывая то, что случилось реакция Дональда Трампа выглядит как попытка избежать открытого конфликта с Кремлем, который, возможно, все еще хочет создать впечатление готовности к мирным переговорам. Но атака на Сумы – очередное доказательство того, что для Путина такие переговоры имеют смысл только на его условиях, он не готов не то, что на уступки, но даже на компромиссы.

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