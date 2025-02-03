Трамп начал оправдываться перед американцами за свою международную политику

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп, обещавший американцам снизить цены в США, столкнулся с проблемами. После объявления поднятия пошлин для Мексики, Канады и Китая Трамп заявил, что его политика может причинить боль американцам, которую он назвал "краткосрочной".
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Дональд Трамп заявил, что, несмотря на проблемы для американцев, которые создадут повышение пошлин, они необходимы для сдерживания иммиграции, торговли наркотиками и стимулирования отечественной промышленности.
Также президент США отреагировал на новые пошлины в ответ на политику США, введенные Мексикой и Канадой.
Кроме того, президент США не собирается останавливаться на этом и подтвердил планы ввести новые пошлины с ЕС. По его словам, это "определенно произойдет", ведь европейцы не покупают американские машины и сельскохозяйственную продукцию.
По его словам, кто-либо, кто выступает против тарифов — это "люди или организации контролируются Китаем или другими иностранными или местными компаниями".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США жалуются на рост цен на пищевые продукты. Особенно это заметно по ценам на яйца.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новые угрозы Трампа поднять пошлины для стран БРИКС, если организация откажется от американского доллара.
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