Трамп начал оправдываться перед американцами за свою международную политику

Президент США Дональд Трамп, обещавший американцам снизить цены в США, столкнулся с проблемами. После объявления поднятия пошлин для Мексики, Канады и Китая Трамп заявил, что его политика может причинить боль американцам, которую он назвал "краткосрочной".

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Дональд Трамп заявил, что, несмотря на проблемы для американцев, которые создадут повышение пошлин, они необходимы для сдерживания иммиграции, торговли наркотиками и стимулирования отечественной промышленности.

"Краткосрочно мы можем испытывать небольшую боль, и люди это понимают. Но в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты были обворованы практически каждой страной мира", — сказал Трамп.

Также президент США отреагировал на новые пошлины в ответ на политику США, введенные Мексикой и Канадой.

"Я не ожидаю ничего драматического. Они должны нам много денег, и я уверен, что они заплатят", — сказал Трамп.

Кроме того, президент США не собирается останавливаться на этом и подтвердил планы ввести новые пошлины с ЕС. По его словам, это "определенно произойдет", ведь европейцы не покупают американские машины и сельскохозяйственную продукцию.

По его словам, кто-либо, кто выступает против тарифов — это "люди или организации контролируются Китаем или другими иностранными или местными компаниями".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США жалуются на рост цен на пищевые продукты. Особенно это заметно по ценам на яйца.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новые угрозы Трампа поднять пошлины для стран БРИКС, если организация откажется от американского доллара.