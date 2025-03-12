Трамп начал угрожать Путину и рассказал, когда начнется "большой день"

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по завершении переговоров в Саудовской Аравии. Он отметил, что Соединенные Штаты получили "положительные сигналы" и выразил надежду на успешное достижение прекращения огня. Об этом сообщает Sky News.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Дональд Трамп заявил, что теперь решение вопроса о прекращении огня зависит от Российской Федерации. Также он сообщил, что американская делегация отправится в Москву.

"На данный момент у нас есть представители, которые отправляются в Россию… Надеюсь, что мы сможем добиться прекращения огня… Теперь все зависит от России", – отметил Трамп.

По сообщениям, в Москву может прибыть специальный представитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Его визит запланирован на эту неделю.

Трамп отметил необходимость остановить войну, обращая внимание на масштабы разрушений и человеческих жертв вследствие российского вторжения.

Президент США ожидает, что Россия согласится на условия прекращения огня. В то же время, он предупредил, что может ввести санкции против президента России Владимира Путина, если тот откажется от предложенных условий.

"Есть определенные финансовые меры, которые могут нанести серьезный ущерб России", – отметил Трамп.

В то же время, он выразил надежду, что не придется применять давление на Россию для достижения прекращения огня.

"Они никогда не отнимали у меня ничего. Они забирали у Обамы, у Буша, и они забирали у сонного Джо Байдена. С Байденом они пытались захватить всю страну, но я считаю, что мне удалось остановить это. Посмотрим… Мы могли бы принять меры, которые были бы очень вредны для России. Это могло бы иметь разрушительные последствия для них. Но я не хочу этого делать, потому что стремлюсь к миру", – заявил Трамп.

Также президент США назвал дату, которую считает ключевой. По его словам, важным днем может стать 2 апреля. Эту дату он вспомнил, когда говорил о пошлинах, намекнув на возможный ответ США на политику ЕС.

"Европейский Союз действовал очень жестко. Теперь наша очередь… Мы ответим на встречные пошлины ЕС", – подчеркнул Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое завершение войны в Украине удовлетворит Трампа . 11 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в Саудовской Аравии согласилась на установление 30-дневного режима прекращения огня. Такие договоренности достигли делегации Украины и США во время переговоров.

Глава ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко на Youtube-канале объяснил, какой мир может устроить президента США Дональда Трампа. Коваленко подчеркнул, что "сейчас мяч на поле России", США сообщат РФ о договоренностях и ждут ответа.