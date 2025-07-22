Трамп начал угрожать Путину из-за своей жены Мелании

Конгрессмен-республиканец от Небраски Дон Бэйкон заявил, что первая леди Мелания Трамп заслуживает определенной похвалы за поворот президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина и войны в Украине.

Дональд и Мелания Трамп. Фото из открытых источников

Дон Бэйкон в интервью программе The Hill Sunday заметил роль Мелании Трамп в решениях президента США. По его мнению, именно из-за давления первой леди Трамп начал угрожать Путину.

"Что ж, я рад, что президент изменил свою позицию по отношению к Украине. Я думаю, что мы должны быть благодарны Мелании за это. Даже президент сказал, что его жена каждый день напоминает ему, что Россия каждую ночь бомбит украинские города", — сказал Бейкон.

Напомним, что 14 июля Трамп выступил со специальным заявлением, в котором объявил о соглашении США с НАТО о поставке оружия Украине. Также Трамп выставил Путину ультиматум и пригрозил вторичными санкциями, если Россия в течение 50 дней не пойдет на урегулирование войны против Украины.

Как пояснил Трамп, Путин ему постоянно говорит приятные вещи по телефону, однако после звонков продолжает агрессивные действия, о чем заметила Мелания Трамп.

"Я иду домой и говорю первой леди: "Я сегодня разговаривал с Владимиром. У нас был отличный разговор". Она говорит: "О, действительно? Но Россия сейчас атаковала еще один украинский город"", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как первая леди США Мелания относится к Путину.

Также "Комментарии" писали, что Мелания Трамп объяснила, почему она сделала обнаженные фото. По словам жены Дональда Трампа, она с гордостью смотрит на свою работу модели.