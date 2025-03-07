Трамп начал войну против простых украинцев и санкционировал их убийства: подробности

США перестали передавать Украине разведданные, которые украинские силы обороны использовали для нанесения ударов по военным объектам в России и для защиты собственной территории от атак. Как заявил в эфире 24 канала военный эксперт Ян Матвеев, такое решение будет иметь значительное влияние на ВСУ.

Дональд Трамп

Прежде всего, эксперт предостерег, что информацию о передаче разведданных следует воспринимать осторожно, ведь из-за военной тайны подтвердить ее достоверность в большинстве своем невозможно. По его словам, даже российскому командованию понадобится время, чтобы проверить ситуацию и соответственно корректировать свои действия на собственной территории.

Тем не менее, некоторые данные, вероятно, действительно больше не будут передавать. В частности, это может касаться целей ударов дальнобойным оружием, таким как Himars и крылатые ракеты.

Как говорит эксперт, возможно, логика Трампа состоит в том, чтобы снизить количество ударов по России, а следовательно – общую интенсивность боевых действий.

Однако, говорит военный эксперт, если ограничение распространяется на данные о расположении и взлете стратегических бомбардировщиков противника, это может существенно усложнить оборону украинских городов и мирного населения. Меньшее количество разведданных будет означать меньше времени для подготовки ПВО к отражению атак, а также сокращение промежутка между объявлением воздушной тревоги и возможностью скрыться в укрытии.

"Этот запрет выглядит, мягко говоря, неэтично, более того, странно. Ведь буквально направлено против мирного населения Украины", — отметил эксперт.

Он также отметил, что по некоторым неподтвержденным данным, ограничения на передачу координат для ударов ракетами Himars по территории России могли ввести еще до недавних событий в Белом доме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет видеть больше трупов в Украине.



