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Трамп начал войну против простых украинцев и санкционировал их убийства: подробности

Запрет Трампа на предоставление Украине разведданных направлен не только против ВСУ, но и мирных граждан

7 марта 2025, 16:31
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Ткачик Олеся

США перестали передавать Украине разведданные, которые украинские силы обороны использовали для нанесения ударов по военным объектам в России и для защиты собственной территории от атак. Как заявил в эфире 24 канала военный эксперт Ян Матвеев, такое решение будет иметь значительное влияние на ВСУ.

Трамп начал войну против простых украинцев и санкционировал их убийства: подробности

Дональд Трамп

Прежде всего, эксперт предостерег, что информацию о передаче разведданных следует воспринимать осторожно, ведь из-за военной тайны подтвердить ее достоверность в большинстве своем невозможно. По его словам, даже российскому командованию понадобится время, чтобы проверить ситуацию и соответственно корректировать свои действия на собственной территории.

Тем не менее, некоторые данные, вероятно, действительно больше не будут передавать. В частности, это может касаться целей ударов дальнобойным оружием, таким как Himars и крылатые ракеты.

Как говорит эксперт, возможно, логика Трампа состоит в том, чтобы снизить количество ударов по России, а следовательно – общую интенсивность боевых действий.

Однако, говорит военный эксперт, если ограничение распространяется на данные о расположении и взлете стратегических бомбардировщиков противника, это может существенно усложнить оборону украинских городов и мирного населения. Меньшее количество разведданных будет означать меньше времени для подготовки ПВО к отражению атак, а также сокращение промежутка между объявлением воздушной тревоги и возможностью скрыться в укрытии.

"Этот запрет выглядит, мягко говоря, неэтично, более того, странно. Ведь буквально направлено против мирного населения Украины", — отметил эксперт.

Он также отметил, что по некоторым неподтвержденным данным, ограничения на передачу координат для ударов ракетами Himars по территории России могли ввести еще до недавних событий в Белом доме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет видеть больше трупов в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/ssha-pripinili-obmin-rozviddanimi-yaki-nasldiki-tse-matime-dlya_n2770215
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