Трамп нагло отказался называть Путина диктатором: президент США шокировал аргументом

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему избегает называть российского лидера Владимира Путина диктатором. По его словам, резкие высказывания в адрес руководителей других государств могут затруднять переговоры, особенно когда речь идет о заключении международных соглашений. Об этом американский президент заявил в интервью корреспонденту медиагруппы Gray Media Джону Декеру. Стенограмму разговора, состоявшуюся 13 октября 2026 года, опубликовали на сайте Roll Call.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп подчеркнул, что считает оскорбления и публичные насмешки неуместными, если нужно договариваться с политическими оппонентами. Он объяснил свою позицию своим опытом ведения переговоров и заявил, что не хочет создавать дополнительные препятствия для достижения договоренностей с Москвой.

"Я не называю Путина диктатором, потому что мне приходится заключать соглашения с людьми, поэтому я не хожу и не обзываю их. Я — мастер заключения соглашений", — заявил президент США.

Во время интервью американский лидер также подверг критике своего предшественника Джо Байдена. Трамп утверждает, что тот позволял себе пренебрежительные высказывания в адрес России, в частности, сравнивал ее с заправкой, имеющей ядерное оружие.

По убеждению действующего президента США такая риторика могла негативно повлиять на отношения между Вашингтоном и Москвой. Он заявил, что общение с государством, обладающим значительным ядерным арсеналом, требует особой осторожности.

"Это одна из причин, почему началась эта война", — сказал Трамп, комментируя высказывания Байдена о России.

Портал "Комментарии" уже писал , что утром четверга, 15 октября, российские беспилотники атаковали Киев. Во время воздушной тревоги в столице прогремели мощные взрывы, а силы противовоздушной обороны работали по воздушным целям. Русские дроны двигались в направлении разных районов города, в том числе центральной части.