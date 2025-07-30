Трамп наказал Индию за покупку российской нефти: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит против Индии 25% пошлин, а также дополнительный штраф за то, что та покупает российское оружие и нефть. Новые тарифы от Соединенных Штатов будут действовать с 1 августа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social обвинил Индию в "слишком высоких тарифах" для США. По словам Трампа, "хотя Индия является нашим другом", однако она установила для Соединенных Штатов "самые жесткие и неприятные немонетарные торговые барьеры" среди всех других стран.

Трамп отметил, что Индия стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и покупает оружие у РФ, поэтому кроме пошлин получит еще дополнительный штраф.

"Они всегда покупали подавляющее большинство своего военного оборудования в России и являются крупнейшим покупателем энергии в России, наряду с Китаем, в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийство в Украине. ПОЭТОМУ Индия будет уплачивать тариф в размере 25%, плюс штраф за вышеупомянутое, начиная с первого августа. СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ. МАГА!", — написал Трамп.

Напомним, что в апреле Трамп объявил о введении пошлин до 27% на индийские товары, но позже это решение было приостановлено. С тех пор обе стороны пытались договориться об уменьшении тарифов. Трамп указывал, что Индия добивается "фантастического прогресса" в переговорах с США.

Индия уже снизила тарифы на ряд товаров, в том числе на виски и мотоциклы, но США продолжают иметь дефицит торгового баланса с Индией в размере 45 миллиардов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия хотела бы получить тарифы от США менее 20%.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новый дедлайн Трампа для Путина, предусматривающий вторичные санкции для стран, покупающих российскую нефть, в частности, Китай и Индию.