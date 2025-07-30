Трамп наказал Индию за покупку российской нефти: детали

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит против Индии 25% пошлин, а также дополнительный штраф за то, что та покупает российское оружие и нефть. Новые тарифы от Соединенных Штатов будут действовать с 1 августа.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social обвинил Индию в "слишком высоких тарифах" для США. По словам Трампа, "хотя Индия является нашим другом", однако она установила для Соединенных Штатов "самые жесткие и неприятные немонетарные торговые барьеры" среди всех других стран.
Трамп отметил, что Индия стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и покупает оружие у РФ, поэтому кроме пошлин получит еще дополнительный штраф.
Напомним, что в апреле Трамп объявил о введении пошлин до 27% на индийские товары, но позже это решение было приостановлено. С тех пор обе стороны пытались договориться об уменьшении тарифов. Трамп указывал, что Индия добивается "фантастического прогресса" в переговорах с США.
Индия уже снизила тарифы на ряд товаров, в том числе на виски и мотоциклы, но США продолжают иметь дефицит торгового баланса с Индией в размере 45 миллиардов долларов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия хотела бы получить тарифы от США менее 20%.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новый дедлайн Трампа для Путина, предусматривающий вторичные санкции для стран, покупающих российскую нефть, в частности, Китай и Индию.