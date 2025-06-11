Трамп наконец рассказал правду о разговоре Путиным и опасном оружии на этой войне

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Лиля Воробьева
Последний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным был хорошим, но пока не дал результатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также снова упомянул, что в полномасштабной войне, развязанной Россией, еженедельно погибают более 5 тысяч солдат с обеих сторон.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
В подкасте Pod Force One на платформе YouTube Трамп избегал прямых ответов на вопросы по поводу беседы с Путиным и войны в Украине, не раскрывая новых подробностей.
Кроме того, президент США подчеркнул, что война в Украине превратилась в конфликт дронов. Беспилотники, по его словам, представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил применить закон 1807 года , который может повлечь за собой катастрофу в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что "обязательно" рассмотрит возможность использовать закон 1807 года из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Этот закон 200-летней давности использовался крайне редко в истории США и дает дополнительные полномочия президенту в управлении армией.В США вспыхнули массовые протесты после арестов, которые Миграционная и таможенная служба провела в сообществах с высоким уровнем иммигрантов. Начавшиеся мирно демонстрации быстро переросли в стычки с полицией, подверглись авто и массовые аресты. В ответ Трамп объявил об отправке 2000 военных Национальной гвардии, а вскоре к ним присоединилось еще 2000, а также 700 морских пехотинцев.
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