Трамп наконец рассказал правду о разговоре Путиным и опасном оружии на этой войне

Последний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным был хорошим, но пока не дал результатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также снова упомянул, что в полномасштабной войне, развязанной Россией, еженедельно погибают более 5 тысяч солдат с обеих сторон.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В подкасте Pod Force One на платформе YouTube Трамп избегал прямых ответов на вопросы по поводу беседы с Путиным и войны в Украине, не раскрывая новых подробностей.

"Он [Путин] говорил о том, что он хотел, и говорил о том, чего он не хотел, у нас была хорошая беседа. Но из нее пока ничего не вышло", — сказал Трамп. По его словам, как только стороны достигают определенного прогресса в переговорах, начинаются "ненужные взрывы", которых, по его мнению, не должно быть, и процесс возвращается на начальную стадию.

Кроме того, президент США подчеркнул, что война в Украине превратилась в конфликт дронов. Беспилотники, по его словам, представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Их используют обе стороны [Украина и Россия], на таком уровне, о котором никто никогда не думал. Да, это пугает. На самом деле. Это не хорошо. Кто бы мог подумать, что дрон оказался таким мощным оружием, но он заменяет много другого оружия, даже самолеты заменяются", — отметил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил применить закон 1807 года , который может повлечь за собой катастрофу в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что "обязательно" рассмотрит возможность использовать закон 1807 года из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Этот закон 200-летней давности использовался крайне редко в истории США и дает дополнительные полномочия президенту в управлении армией.

В США вспыхнули массовые протесты после арестов, которые Миграционная и таможенная служба провела в сообществах с высоким уровнем иммигрантов. Начавшиеся мирно демонстрации быстро переросли в стычки с полицией, подверглись авто и массовые аресты. В ответ Трамп объявил об отправке 2000 военных Национальной гвардии, а вскоре к ним присоединилось еще 2000, а также 700 морских пехотинцев.