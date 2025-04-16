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Трамп наложил жесткий запрет на РФ: подробности

Глава Белого дома продлил на год запрет для российских кораблей

сегодня, 21:55
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет для принадлежащих России или имеющих с ней связей судов на вход в американские порты.

Трамп наложил жесткий запрет на РФ: подробности

США продлили санкции против РФ. Фото из открытых источников

Соответствующий американский указ действует на стоянку и движение в портах США для всех судов, связанных с РФ.

В то же время, в документе подчеркнули, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в апреле 2022 года Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за нарушения Москвой международных отношений.

"Политика и действия правительства Российской Федерации и далее представляют угрозу, являющуюся основанием для объявления чрезвычайного положения в связи с нарушением или угрозой нарушения международных отношений Штатов", — говорится в указе Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% по отношению к предыдущему году. У застройщиков растут долги, что чревато устойчивостью бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. "Эта ситуация очевидно влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Иметь контроль даже над маленькой частью Сумской области будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.



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Источник: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://public-inspection.federalregister.gov/2025-06799.pdf
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