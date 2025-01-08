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Трамп намекнул, что может применить силу для завладения Гренландией и Панамским каналом

Трамп неоднократно выражал желание, чтобы США приобрели Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной безопасности США.

8 января 2025, 12:15
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Клименко Елена

Избранный президент США Дональд Трамп не исключает возможности применения силы для обеспечения контроля над Гренландией и Панамским каналом, сообщает Politico. В частности, в ответ на возможное использование экономического или военного давления для получения контроля над этими территориями, Трамп заявил, что не может это исключить.

Трамп намекнул, что может применить силу для завладения Гренландией и Панамским каналом

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Нет. Возможно, нам придется что-то сделать... Вы говорите о Панаме и Гренландии — нет, я не могу дать четкого ответа на это", — добавил он.

Трамп неоднократно выражал желание, чтобы США приобрели Гренландию, считая ее стратегически важной для национальной безопасности США, и даже называл остров "абсолютной необходимостью".

"Люди даже не знают, имеет ли Дания настоящее право на Гренландию, но если есть, они должны отказаться от нее, поскольку она нам нужна для национальной безопасности", — заявил он.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, ранее отклонившая предложение Трампа по покупке Гренландии в 2019 году, назвала новое заявление "абсурдным". Кроме того, Трамп ранее требовал от Панамы возвращения прав на Панамский канал, переданных США в 1977 году. Эти заявления вызвали резкую реакцию президента Панамы Хосе Рауля Мулино, который подчеркнул, что контроль Панамы над каналом бесспорен.

"Панамский канал является жизненно важным для нашей страны. Он используется Китаем. Китаем! Мы отдали контроль над каналом Панамы, а не Китая", — отметил Трамп.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия попала под контроль США и угрожал восстановить контроль над Панамским каналом.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино раскритиковал Трампа за угрозы вернуть контроль над каналом из-за повышения тарифов для американских судов. Также 7 января премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что вопрос будущего Гренландии должны решать его жители.

Портал "Комментарии" уже писал, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении немедленно упразднить запрет на новое бурение нефти и природного газа в прибрежных водах США. Это ограничение было введено Джо Байденом в последние дни его президентства.



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Источник: https://www.politico.eu/article/donald-trump-military-force-greenland-panama-canal/
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