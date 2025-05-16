Трамп намекнул на необходимость личных переговоров с Путиным: названы сроки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, такая встреча может состояться, как только стороны смогут договориться о ее организации, информирует Clash Report,

Дональд Трамп. Фото: СNN

Это заявление прозвучало через сутки после того, как Трамп пообещал, что завершение войны в Украине станет возможным после его личных переговоров с главой Кремля. Он подчеркнул, что видит себя ключевым посредником в разрешении конфликта.

"Увидим, как будут развиваться события в отношении России и Украины. Пора действовать. Я встречусь с Путиным, как только такая возможность появится. Это необходимо. Это должно произойти", — отметил Трамп во время своего выступления во время визита на Ближний Восток.

Он также добавил, что в случае реализации плана "мир станет значительно безопаснее в ближайшие две-три недели". Кроме того, глава Белого дома обратил внимание на гуманитарную ситуацию в секторе Газа, заявив, что США заинтересованы в оказании помощи местному населению, страдающему от голода.

Как известно, российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной. Представитель РФ Владимир Мединский заявил, что делегация действует по прямому поручению Путина и готова к прямым переговорам без предварительных условий. Также он сообщил о продуктивной встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что 16 мая в Стамбуле официально подтверждено начало переговоров между Украиной и Россией с участием Соединенных Штатов Америки. Однако делегацию США не возглавит государственный секретарь Марк Рубио, как ожидалось ранее. Информацию о составе американской делегации озвучила представитель Государственного департамента США Темми Брюс. Она уточнила, что Вашингтон будет представлен директором по политическому планированию Майклом Антоном.

