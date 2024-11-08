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Трамп намекнул на переговоры с Путиным: что сказал

Трамп сообщил, что за последние дни пообщался с руководителями около 70 стран.

сегодня, 11:34
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Черновалова Кристина

Победив на выборах, Дональд Трамп сделал неожиданное заявление – он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом новоизбранный президент США намекнул во время интервью NBC News, где сообщил, что за последние дни провел разговоры с десятками мировых лидеров, среди которых, возможно, скоро окажется и российский президент.

Трамп намекнул на переговоры с Путиным: что сказал

После выборов в США: Трамп готовится к диалогу с Путиным

"Думаю, мы поговорим", — коротко сказал Трамп, явно оставляя пространство для догадок о предстоящих встречах. Об этом пишет издание BILD.

В свою очередь Путин, выступая на форуме Валдай, поздравил Трампа с победой и выразил заинтересованность в возобновлении диалога с новой администрацией США. Путин подчеркнул, что Трамповые обещания способствовать мирному разрешению украинского конфликта "заслуживают внимания", указывая на возможность начала новой фазы отношений между США и Россией.

"То, что говорилось публично до сих пор, то, что говорилось о стремлении возобновить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум", — заявил Путин.

Президент Владимир Зеленский уже провел разговор с Трампом, назвав его "прекрасным" и подчеркнув готовность к укреплению сотрудничества. Однако в Киеве обеспокоены: Трамп может уменьшить военную поддержку Украины, ища скорейшее завершение войны и компромисс с Россией.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с победившим на выборах президентом США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем в ходе беседы была тема дальнейшей поддержки Украины.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19750
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