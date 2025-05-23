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Трамп намекнул на свое вечное президентство в США (ВИДЕО)

Дональд Трамп распространил видео с намеком на то, что он останется президентом США навсегда.

сегодня, 10:00
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп опубликовал очередное одиозное видео. На этот раз Трамп намекнул на возможность вечно управлять Соединенными Штатами.

Трамп намекнул на свое вечное президентство в США (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на своей платформе Truth Social опубликовал видео, в котором показаны баннеры с его предвыборной кампанией и годами побед на обложке издания The Time. На первом изображен 2024 год – год, когда Трамп во второй раз стал президентом США, далее следуют следующие даты американских выборов. Числа растут до тысяч лет, пока не появляется надпись "вечно".

После инаугурации на второй срок Трамп заявил о возможности снова участвовать в выборах, чтобы стать президентом США.

"Это будет самой большой честью в моей жизни служить не один раз, а дважды, трижды, четырежды", — сказал Трамп.

Несмотря на то, что Конституцией США запрещено более двух президентских сроков, сторонники Трампа неоднократно говорили о возможности разрешить ему снова участвовать в выборах. В частности республиканцы предлагали внести правки в закон, согласно которому нельзя быть президентом США дольше двух сроков подряд, однако снять запрет на общее количество президентств.

Опросы показывают, что большинство американцев не поддерживают идею Трампа относительно третьего срока – 75% против. Кроме того, среди республиканцев этот показатель достигает 53%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о попавшем в конфуз фото Трампа, где одна деталь изменила все.

Также "Комментарии" писали, что старший сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил о возможности заменить отца в должности президента США.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114553234366388839
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