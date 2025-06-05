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Трамп намекнул Путину, как он может заставить Россию закончить войну в Украине

Трамп может усилить давление на Путина, чтобы окончить войну России против Украины.

сегодня, 09:30 comments1150
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп сделал намек на возможность поддержать законопроект Сената по поводу санкций против России. Законопроект предусматривает 500% пошлин на российские энергоресурсы для любой страны.

Трамп намекнул Путину, как он может заставить Россию закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на собственной платформе Truth Social распространил статью под названием "Конгресс может дать Трампу рычаги давления на Путина". В ней говорится о двухпартийном законопроекте Сената о санкциях, которые смогут заставить Россию прекратить войну в Украине.

Сообщение Трампа

В статье отмечается, что вместо мирных переговоров с Трампом российский диктатор Владимир Путин ужесточает атаки на мирных украинцев. Трамп на этой неделе писал, что Путин "обстреливает города ракетами и убивает людей", что "мне это совсем не нравится".

В материале прямо указано, что Путин не хочет мира, и его нужно заставить прекратить войну. Для этого Трампу необходимы более мощные рычаги влияния, которые может оказать Конгресс, приняв Закон о санкциях против России. Эта двухпартийная инициатива возглавляется сенаторами Линдси Грэмом и Томом Коттоном.

Законодательство предусматривает перекрытие ключевого источника финансирования Кремля, запрещая энергетические операции с подсанкционными российскими банками. Также будет введен 500% вторичный тариф для любой страны, покупающей российские энергоносители, в частности, речь идет о нефти, газе и уране.

"Это даст Трампу власть эффективно направлять продажи российской энергии на мировой рынок, что уничтожит российскую экономику и лишит Путина средств для продления его агрессии против Украины", — говорится в материале.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обратился к сенаторам с просьбой отложить рассмотрение санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что в ВР рассказали, когда Трамп планирует закончить боевые действия в Украине.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114626401432609274
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