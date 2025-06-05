Трамп намекнул Путину, как он может заставить Россию закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп сделал намек на возможность поддержать законопроект Сената по поводу санкций против России. Законопроект предусматривает 500% пошлин на российские энергоресурсы для любой страны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на собственной платформе Truth Social распространил статью под названием "Конгресс может дать Трампу рычаги давления на Путина". В ней говорится о двухпартийном законопроекте Сената о санкциях, которые смогут заставить Россию прекратить войну в Украине.

Сообщение Трампа

В статье отмечается, что вместо мирных переговоров с Трампом российский диктатор Владимир Путин ужесточает атаки на мирных украинцев. Трамп на этой неделе писал, что Путин "обстреливает города ракетами и убивает людей", что "мне это совсем не нравится".

В материале прямо указано, что Путин не хочет мира, и его нужно заставить прекратить войну. Для этого Трампу необходимы более мощные рычаги влияния, которые может оказать Конгресс, приняв Закон о санкциях против России. Эта двухпартийная инициатива возглавляется сенаторами Линдси Грэмом и Томом Коттоном.

Законодательство предусматривает перекрытие ключевого источника финансирования Кремля, запрещая энергетические операции с подсанкционными российскими банками. Также будет введен 500% вторичный тариф для любой страны, покупающей российские энергоносители, в частности, речь идет о нефти, газе и уране.

"Это даст Трампу власть эффективно направлять продажи российской энергии на мировой рынок, что уничтожит российскую экономику и лишит Путина средств для продления его агрессии против Украины", — говорится в материале.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обратился к сенаторам с просьбой отложить рассмотрение санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что в ВР рассказали, когда Трамп планирует закончить боевые действия в Украине.