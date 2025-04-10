Трамп намерен сократить контингент в Европе: кто в США не согласен с такой позицией

Депутаты Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) от обеих партий резко отреагировали на планы касаемо возможного сокращения американских войск в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Associated Press News".

Войска США в Европе. Фото: из открытых источников

СМИ приводит слова конгрессмена Майкла Роджерса, который говорит, что Штаты не должны сокращать численность своих войск в Европе и отказываться от командования НАТО, поскольку исторически занимают эту должность (SACEUR, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе).

"Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вооруженные силы США, в том числе наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США", — заявил он.

Депутат Майкл Тернер, в свою очередь, назвал "идиотизмом за гранью понимания" рассмотрение отказа от роли SACEUR.

AP добавляет, что исполняющая обязанности помощника министра обороны по международным делам Кэтрин Томпсон ранее постоянно говорила, что Пентагон пересматривает общую численность американских бойцов в Европе, но говорить о принятом решении преждевременно. Сегодня же, когда ее спросили о том, планируют ли США отказываться от должности SACEUR, она ответила: "Мой окончательный ответ – нет".

"Это был первый случай, когда официальные представители Пентагона категорически отрицали, что США откажутся от этой должности...", — обратили внимание авторы материала.

Депутат Адам Смит призвал Штаты "не умывать руки", когда речь идет о поддержке Европы и Украины, а также раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа за его лояльное отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

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