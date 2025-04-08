Трамп нанес непоправимый ущерб помощи Украине: как на это повлияли пошлины США

Торговая война, которую Дональд Трамп объявил 60 странам, может ослабить партнеров и союзников Украины, что снизит их возможности поддерживать нашу страну в борьбе с Россией. Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы ICU.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По словам экспертов, глобальная торговая конфронтация может негативно отразиться на способности партнеров Украины оказывать финансовую поддержку.

Кроме того, отмечается, что снижение мировых цен на сырье приведет к сокращению украинского экспорта, особенно продукции горно-металлургического комплекса. В то же время повышение пошлин может иметь некоторые положительные последствия:

· снижение стоимости нефти и природного газа, что уменьшит импортную нагрузку;

· создание торговых барьеров для американских сельскохозяйственных компаний, что будет способствовать лучшему доступу украинской агропродукции на рынки.

Что касается глобальных рынков, то резкое повышение импортных пошлин США повлекло за собой падение котировок на рисковые активы в большинстве рыночных сегментов и увеличение спроса на суверенные облигации развитых стран. Это произошло из-за того, что размер и масштабы пошлин значительно превысили ожидания рынков.

"Действия администрации Трампа существенно повышают риск рецессии и приведут к замедлению экономического роста. Кроме того, непредсказуемость и хаос в процессе повышения пошлин добавляют неопределенности, что наносит ущерб не меньше, чем само повышение пошлин", – отмечают эксперты.

Ранее "Комментарии" писали, что тарифный режим президента США Дональда Трампа не только наносит обвальный ущерб на фондовых биржах. Дочерняя компания VW, Audi, сейчас является одной из первых крупных корпораций, вытащивших ripcord, пишет Spiegel.