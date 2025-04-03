Трамп нанес сокрушительный удар по известным оффшорам: чего добивается

Социальные сети смеются над американским президентом Дональдом Трампом из-за того, что он ввел пошлины против островов. Однако, как отметил военный, политолог Виктор Таран, такое решение имеет смысл, ведь острова — это не только рай для туристов, но и настоящий рай для оффшорных компаний.

Дональд Трамп

В частности, напоминает эксперт, на Британских Виргинских островах сейчас зарегистрировано более 400 тысяч компаний — при том, что население самого архипелага — менее 30 тысяч человек.

А вот Каймановы острова, говорит Таран, настоящий хит среди оффшорных фанатов. Здесь зарегистрировано более 100 тысяч компаний — почти вдвое больше населения. Они не взимают налог на прибыль, не требуют публичной отчетности и вообще делают все, чтобы деньги чувствовали себя уютно.

Еще есть Сейшельские острова – рай не только для туристов, но и для юристов, устраивающих корпоративные квест-корпорации с пятиуровневой анонимностью. За несколько сот долларов можно создать компанию, которую не найдет даже ваша совесть.

Кроме того, добавляет Таран, остров Мэн — британский оффшор с бонусами для хай-тек компаний, фондов и любителей крипт. Налоги почти нулевые, регуляция кроткая, а подключение к финансовым потокам — первоклассное.

"И это не фирмы, торгующие ромом. Это компании, пользующиеся низкими налогами, отсутствием финансовой прозрачности и анонимностью. Острова для них не просто куски суши в океане. Это такие "банкоматы без банков", где деньги паркуются на годы, не оставляя следа", — отметил Таран.

При этом он подчеркивает, что Трамп не полон идиот и давно в курсе, как работает мир оффшоров – и точно знает, где кто держит деньги.

"Когда он вводит "тарифы на острова", он не об ананасах думает. Он намекает на бизнес: либо вы возвращаете деньги в США, либо я сделаю вид, что все ваши фирмы на Кайманах — это Китай с пальмами. Поэтому это не столько об экономике, сколько тонкая политическая игра и стратегия самозащиты", – отметил Таран.

При этом он добавил, что Трамп прекрасно знает, как работают оффшоры, потому что сам неоднократно там "отдыхал" финансово.

"Поэтому вводя тарифы на острова, он действует на предупреждение: бьет по схемам до того, как эти схемы появятся и ударят по нему", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп ввел пошлины и для Украины.



