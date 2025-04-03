Трамп нанес сокрушительный удар по известным оффшорам: чего добивается

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Ткачик Олеся
Социальные сети смеются над американским президентом Дональдом Трампом из-за того, что он ввел пошлины против островов. Однако, как отметил военный, политолог Виктор Таран, такое решение имеет смысл, ведь острова — это не только рай для туристов, но и настоящий рай для оффшорных компаний.
Дональд Трамп
В частности, напоминает эксперт, на Британских Виргинских островах сейчас зарегистрировано более 400 тысяч компаний — при том, что население самого архипелага — менее 30 тысяч человек.
А вот Каймановы острова, говорит Таран, настоящий хит среди оффшорных фанатов. Здесь зарегистрировано более 100 тысяч компаний — почти вдвое больше населения. Они не взимают налог на прибыль, не требуют публичной отчетности и вообще делают все, чтобы деньги чувствовали себя уютно.
Еще есть Сейшельские острова – рай не только для туристов, но и для юристов, устраивающих корпоративные квест-корпорации с пятиуровневой анонимностью. За несколько сот долларов можно создать компанию, которую не найдет даже ваша совесть.
Кроме того, добавляет Таран, остров Мэн — британский оффшор с бонусами для хай-тек компаний, фондов и любителей крипт. Налоги почти нулевые, регуляция кроткая, а подключение к финансовым потокам — первоклассное.
При этом он подчеркивает, что Трамп не полон идиот и давно в курсе, как работает мир оффшоров – и точно знает, где кто держит деньги.
При этом он добавил, что Трамп прекрасно знает, как работают оффшоры, потому что сам неоднократно там "отдыхал" финансово.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп ввел пошлины и для Украины.
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