Трамп нанесет невиданный удар по Ирану: раскрыт неожиданный сценарий

Президент США Дональд Трамп рассматривает вероятность участия Соединенных Штатов в возможных ударах Израиля по иранским ядерным объектам, в частности, по подземному объекту в Фордо. Как сообщает CBS News, об этом стало известно из источников, имеющих непосредственное отношение к процессу принятия решений.

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После того как Израиль недавно начал наносить удары по территории Ирана, США оказывают военную поддержку Тель-Авиву в обороне от иранских ракет. Однако в Вашингтоне подчеркивают, что Америка не участвует в односторонних операциях Израиля, направленных на иранские цели.

17 июня Трамп провел стратегическое совещание со своей командой национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома. По словам пяти осведомленных источников, одной из главных тем обсуждения стало возможное присоединение США к израильским ударам, включая объекты ядерной инфраструктуры Ирана.

Несмотря на активное обсуждение среди ближайших советников Трампа отсутствует единый подход к этому вопросу. В частности, сам президент, по сообщениям СМИ, выступил против предложения ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Свою позицию также озвучил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В сообщении в соцсети X он отметил, что Трамп может принять решение о дальнейших действиях против иранской программы по обогащению урана, если сочтет это необходимым для защиты национальных интересов США.

Вэнс подчеркнул: после десятилетий неудачной внешней политики у американцев есть основания сомневаться в целесообразности новых вмешательств. Он также обратил внимание, что Иран — единственная страна без ядерного оружия, обогащающая уран до уровня 60%, что значительно превышает предел гражданского использования.

"Я могу заверить, что любое решение Трампа будет направлено на достижение стратегических целей американского народа", – добавил Венс.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заслушал доклад командования и согласился с военным планом удара по Ирану. В то же время, пока лидер американцев воздерживается от окончательного приказа, надеясь на то, что Тегеран все-таки откажется от своей ядерной программы.