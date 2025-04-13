logo

BTC/USD

85344.43

ETH/USD

1649.75

LTC/USD

78.76

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп направил Путину неутешительный для Украины сигнал: что предлагает
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп направил Путину неутешительный для Украины сигнал: что предлагает

Трамп хочет с Путиным поделить мир и четко ему об этом сигнализирует

сегодня, 00:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Дональд Трамп имеет подобное кремлевскому диктатору Владимиру Путину видение распределения сфер влияния в мире. Такое мнение высказал бывший советник Государственного секретаря США Мэтью Брайз.

Трамп направил Путину неутешительный для Украины сигнал: что предлагает

Трамп и Путин

В частности, по мнению дипломата, Трамп не отдает себе отчет в настоящих угрозах, которые несет Путин, и не разделяет убеждение, что агрессия России против Украины — это часть более широкого плана.

"Трамп смотрит на мир иначе, чем мы с вами. Он не понимает и не верит в то, что Путин искренне верит в написанное им самим — что Украина не имеет права на существование как отдельное государство, и что на самом деле она является частью России. Трамп не верит, что Путин, достигнув своих целей в Украине — не дай Бог, пойдет дальше и бросит вызов НАТО, в частности, странам Балтии, которые являются членами Альянса", — говорит Брайза. 

Эксперт отметил, что Трамп выступает за то, чтобы европейские государства сами отвечали за свою безопасность и поддержку Украины, ведь, по его мнению, США слишком долго финансировали оборону Европы, тогда как сами европейцы не вкладывали достаточное количество в собственную обороноспособность.

Брайза также считает, что Трамп сознательно не вводил торговые ограничения против России, поскольку стремится наладить отношения с Путиным. Президент, по его словам, ориентируется на модель, при которой именно великие государства — США, Россия и Китай — устанавливают правила в международной политике.

"Как по мне, Трампу действительно безразлично, что будет с Европой — грубо говоря. Он тяготеет к представлению о мире, подобном устройству после Венского конгресса 1815 года, когда великие государства решали судьбу меньших. Именно поэтому у него есть определенное родство с Путиным — потому что Путин видит мир так же", — заявил дипломат.

По его мнению, Трамп даже послал сигнал Путину, когда не ввел против РФ пошлины.

"Он сигнализирует Путину: "Поделим мир между собой. Пусть великие государства устанавливают правила — Россия, Соединенные Штаты, Китай". А меньшие страны будут вынуждены заботиться сами о себе и вся ответственность за европейские страны будет в Европе", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Келлог говорил о разделе Украины, однако потом заявил, что его не так поняли.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vin-signalizue-putinu-shcho-khoche-diliti-svit-z-nim-diplomat-brayza-pro-zovnishnyu-politiku-trampa
Теги:

Новости

Все новости