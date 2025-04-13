Трамп направил Путину неутешительный для Украины сигнал: что предлагает

Президент Дональд Трамп имеет подобное кремлевскому диктатору Владимиру Путину видение распределения сфер влияния в мире. Такое мнение высказал бывший советник Государственного секретаря США Мэтью Брайз.

Трамп и Путин

В частности, по мнению дипломата, Трамп не отдает себе отчет в настоящих угрозах, которые несет Путин, и не разделяет убеждение, что агрессия России против Украины — это часть более широкого плана.

"Трамп смотрит на мир иначе, чем мы с вами. Он не понимает и не верит в то, что Путин искренне верит в написанное им самим — что Украина не имеет права на существование как отдельное государство, и что на самом деле она является частью России. Трамп не верит, что Путин, достигнув своих целей в Украине — не дай Бог, пойдет дальше и бросит вызов НАТО, в частности, странам Балтии, которые являются членами Альянса", — говорит Брайза.

Эксперт отметил, что Трамп выступает за то, чтобы европейские государства сами отвечали за свою безопасность и поддержку Украины, ведь, по его мнению, США слишком долго финансировали оборону Европы, тогда как сами европейцы не вкладывали достаточное количество в собственную обороноспособность.

Брайза также считает, что Трамп сознательно не вводил торговые ограничения против России, поскольку стремится наладить отношения с Путиным. Президент, по его словам, ориентируется на модель, при которой именно великие государства — США, Россия и Китай — устанавливают правила в международной политике.

"Как по мне, Трампу действительно безразлично, что будет с Европой — грубо говоря. Он тяготеет к представлению о мире, подобном устройству после Венского конгресса 1815 года, когда великие государства решали судьбу меньших. Именно поэтому у него есть определенное родство с Путиным — потому что Путин видит мир так же", — заявил дипломат.

По его мнению, Трамп даже послал сигнал Путину, когда не ввел против РФ пошлины.

"Он сигнализирует Путину: "Поделим мир между собой. Пусть великие государства устанавливают правила — Россия, Соединенные Штаты, Китай". А меньшие страны будут вынуждены заботиться сами о себе и вся ответственность за европейские страны будет в Европе", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Келлог говорил о разделе Украины, однако потом заявил, что его не так поняли.



