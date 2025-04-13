Трамп направил Путину неутешительный для Украины сигнал: что предлагает

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Ткачик Олеся
Президент Дональд Трамп имеет подобное кремлевскому диктатору Владимиру Путину видение распределения сфер влияния в мире. Такое мнение высказал бывший советник Государственного секретаря США Мэтью Брайз.
Трамп и Путин
В частности, по мнению дипломата, Трамп не отдает себе отчет в настоящих угрозах, которые несет Путин, и не разделяет убеждение, что агрессия России против Украины — это часть более широкого плана.
Эксперт отметил, что Трамп выступает за то, чтобы европейские государства сами отвечали за свою безопасность и поддержку Украины, ведь, по его мнению, США слишком долго финансировали оборону Европы, тогда как сами европейцы не вкладывали достаточное количество в собственную обороноспособность.
Брайза также считает, что Трамп сознательно не вводил торговые ограничения против России, поскольку стремится наладить отношения с Путиным. Президент, по его словам, ориентируется на модель, при которой именно великие государства — США, Россия и Китай — устанавливают правила в международной политике.
По его мнению, Трамп даже послал сигнал Путину, когда не ввел против РФ пошлины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Келлог говорил о разделе Украины, однако потом заявил, что его не так поняли.
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