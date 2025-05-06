Трамп направил Путину по случаю 9 мая неожиданные «подарки»-сигналы

Иллюзии мирного диалога между США, Украиной и Россией окончательно развеялись — Дональд Трамп же определяется со своей стратегией по войне, уже отправив кремлевскому диктатору Владимиру Путину два четких сигнала. В частности, об этом заявил основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов.

Трамп и Путин

По его словам, поддержка Украины выгодна Вашингтону не только как средство давления на Кремль, но и инструмент противодействия другому стратегическому противнику — Китаю.

При этом Савостьянов отметил, что за последние два года информационное пространство изобиловало предположениями и слухами о возможных переговорах между Украиной и Россией. Впрочем, даже на старте этого процесса было очевидно: никакого реального результата ждать не стоит. Сегодня тема переговоров практически исчезла из повестки дня.

"Переговоры завершены. В окружении Трампа сейчас идет борьба двух стратегий — либо полностью отказаться от диалога, либо продолжить поддержку Украины", — подчеркнул он.

При этом эксперт обращает внимание: Трамп уже успел послать Москве два важных сигнала.

Первое, по его словам, решение Белого дома готовить пакет военной помощи Украине на сумму около 50 миллионов долларов. По мнению Савостьянова, объем помощи пока скромный, но это, скорее, предупреждение Путину: мол, если Россия продолжит агрессию — объемы вырастут.

Второй сигнал — подписание соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления США–Украина, входящего в более широкий пакет договоренностей в сфере полезных ископаемых. Интересно, что в тексте соглашения говорится именно о полномасштабном вторжении России, без намеков на "конфликт" или компромиссные формулировки. Это, по словам Савостьянова, принципиальная позиция Трампа – называть вещи своими именами.

"Более того, в реализации программ фонда не могут участвовать страны, поддерживающие Россию. Это еще один маркер – США обозначают свои приоритеты и исключают из процесса потенциальных союзников агрессора", – добавил он.

Савостьянов также напомнил, что одним из главных партнеров России остается Китай, а значит, в Вашингтоне готовятся к комплексному противостоянию с Пекином на всех уровнях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что свои требования к Путину имеет и лидер Китая.



