Трамп направил в Москву прямой месседж: теперь Путин должен принять решение

Новый президент США направил прямой месседж в сторону Москвы: если вы договариваетесь, мы прекращаем или ограничиваем помощь Украине. Если вы не хотите идти на договоренности, США увеличат помощь Украине в несколько раз. Все ясно и понятно. Единственное, что удивило то, что в дальнейшем, если помощь будет оказываться, то она будет предоставляться за счет российских активов, большинство из которых в Европейском Союзе. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, учитывая то количество проблем, которые пытается решить команда Трампа в кратчайшие сроки, они не сильно церемонятся с деталями. И это касается не только Украины.

По мнению Алексея Голобуцкого, Дональду Трампу пока нужно показать две вещи. Во-первых, что он миротворец. А, во-вторых, он экономит американские деньги и не хочет их отдавать.

"Задача нового президента США как можно скорее прекратить огонь в Украине. При этом его не интересует на каких условиях это может произойти. Все эти детали – это будут проблемы украинцев. Ему нужен сам факт прекращения огня, получения Нобелевской премии за установление мира и на этом как говорят "До свидания!". Далее он занимается другими темами", — отметил политтехнолог.

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