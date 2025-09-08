logo

BTC/USD

111024

ETH/USD

4296.97

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп нашел новые оправдания, чтобы не противостоять Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп нашел новые оправдания, чтобы не противостоять Путину

Администрация Трампа обвиняет Европу в чрезмерной торговле с Россией тогда, когда США увеличили импорт российских товаров.

8 сентября 2025, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями и другими ограничениями. Однако несмотря на угрозы и ультиматумы, Соединенные Штаты не только не ввели фактически никаких санкций против России за последние 9 месяцев, но и увеличили торговлю с РФ.

Трамп нашел новые оправдания, чтобы не противостоять Путину

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Журналист Bild Юлиан Репке обнаружил, что в период с января по июль текущего года США ввезли из России продукции на 2,85 млрд долларов, в то время как за весь прошлый год этот показатель составил примерно 3 млрд долларов.

"Хотя администрация Трампа (справедливо) обвиняет Европу в чрезмерной торговле с Россией, импорт США из России вырастет более чем вдвое в течение первого года правления Трампа по сравнению с прошлым годом Байдена", — пишет Репке.

Немецкий журналист отмечает, что слова критики от администрации Трампа выглядят как оправдание, чтобы не вводить новые санкции против России.

"Итак, эти обвинения — лишь очередные оправдания для того, чтобы не противостоять Путину", — заключает Репке.

Недавно стало известно, что США впервые за более чем 30 лет закупили у России куриные яйца на сумму 455 тысяч долларов. Исследовательница российской гибридной войны Ольга Лаутман считает, что такой шаг США Россия использует в своих пропагандистских целях. По ее словам, Трамп постепенно ослабляет санкции против России и незаметно открывает двери для кровавых российских денег к США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что не так с реакцией Трампа на самую большую атаку России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о готовности ко второму этапу санкций против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/JulianRoepcke/status/1964730720796246402
Теги:

Новости

Все новости