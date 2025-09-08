Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями и другими ограничениями. Однако несмотря на угрозы и ультиматумы, Соединенные Штаты не только не ввели фактически никаких санкций против России за последние 9 месяцев, но и увеличили торговлю с РФ.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Журналист Bild Юлиан Репке обнаружил, что в период с января по июль текущего года США ввезли из России продукции на 2,85 млрд долларов, в то время как за весь прошлый год этот показатель составил примерно 3 млрд долларов.

"Хотя администрация Трампа (справедливо) обвиняет Европу в чрезмерной торговле с Россией, импорт США из России вырастет более чем вдвое в течение первого года правления Трампа по сравнению с прошлым годом Байдена", — пишет Репке.

Немецкий журналист отмечает, что слова критики от администрации Трампа выглядят как оправдание, чтобы не вводить новые санкции против России.

"Итак, эти обвинения — лишь очередные оправдания для того, чтобы не противостоять Путину", — заключает Репке.

Недавно стало известно, что США впервые за более чем 30 лет закупили у России куриные яйца на сумму 455 тысяч долларов. Исследовательница российской гибридной войны Ольга Лаутман считает, что такой шаг США Россия использует в своих пропагандистских целях. По ее словам, Трамп постепенно ослабляет санкции против России и незаметно открывает двери для кровавых российских денег к США.

