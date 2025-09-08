Рубрики
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями и другими ограничениями. Однако несмотря на угрозы и ультиматумы, Соединенные Штаты не только не ввели фактически никаких санкций против России за последние 9 месяцев, но и увеличили торговлю с РФ.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Журналист Bild Юлиан Репке обнаружил, что в период с января по июль текущего года США ввезли из России продукции на 2,85 млрд долларов, в то время как за весь прошлый год этот показатель составил примерно 3 млрд долларов.
Немецкий журналист отмечает, что слова критики от администрации Трампа выглядят как оправдание, чтобы не вводить новые санкции против России.
Недавно стало известно, что США впервые за более чем 30 лет закупили у России куриные яйца на сумму 455 тысяч долларов. Исследовательница российской гибридной войны Ольга Лаутман считает, что такой шаг США Россия использует в своих пропагандистских целях. По ее словам, Трамп постепенно ослабляет санкции против России и незаметно открывает двери для кровавых российских денег к США.
