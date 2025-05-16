Трамп нашел оригинальный способ срочно поговорить с Путиным о мире

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным с целью обсуждения завершения полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова Трампа, произнесенные на борту президентского самолета Air Force One во время вылета из Абу-Даби.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Я могу ему позвонить по телефону. Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся", – сказал Трамп, намекая на возможный личный контакт с российским лидером.

При этом он не уточнил никакие конкретные сроки или формат будущего разговора или встречи.

Американский лидер выразил уверенность, что определенное решение о войне будет найдено – или станет понятно, что это пока невозможно.

"Мы это либо решим, либо нет. Но по крайней мере узнаем правду. Если же нет — будет интересно", – добавил он, избегая прямых оценок действий России.

Ранее в тот же день Трамп отметил, что планирует провести встречу с Путиным, как только стороны смогут согласовать ее организационно. Это заявление прозвучало на фоне переговоров в Стамбуле, где 16 мая прошла встреча между делегациями Украины и России с участием турецкой стороны.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что Анкара поддерживает инициативу мирного урегулирования и считает важной готовность сторон реагировать на призывы к миру со стороны президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, заявил, что Киев стремится к реальному диалогу и настаивает на прямой встрече президента Зеленского с Путиным для поиска путей к устойчивому и справедливому миру.

Портал "Комментарии" писал, что 16 мая в Стамбуле начались прямые переговоры между Украиной и Россией. В Кремле сообщили, что Владимир Путин получает онлайн-информацию о ходе этих переговоров, заявил спикер российского правителя Дмитрий Песков.





