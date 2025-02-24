Трамп наследует Путина и уже перенимает его модели поведения: зачем это ему

Президент США Дональд Трамп демонстрирует готовность к налаживанию контактов с авторитарными режимами, что может помешать долговременным союзническим отношениям страны. Его стратегия базируется на запутывании оппонентов и применении давления для достижения своих целей, заявил в эфире Freedom эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

Дональд Трамп

По его словам, Трамп действует как типичный бизнесмен, однако его подход достаточно специфичен. Эксперт напомнил, что он четырежды объявлял банкротство, однако каждый раз находил способ удержаться на плаву. Одним из ключевых навыков Трампа есть умение манипулировать цифрами в свою пользу и навязывать собственные правила партнерам. Этот подход он перенес и во внешнюю политику США, добавил Жовтенко.

Эксперт отметил, что в настоящее время Вашингтон превращается из стабильного союзника в крайне непредсказуемого партнера. Отношения между странами, в частности, между США и Украиной, будут развиваться с учетом этих рисков. Именно поэтому, по его убеждению, любые переговоры с американской стороной необходимо проводить, понимая, что Трамп будет всегда стремиться получить больше, чем готов отдать.

Жовтенко также подчеркнул, что отличительной чертой Трампа является создание хаоса и дестабилизация союзнических отношений. По его мнению, этот подход имеет четкую цель – реализацию правоконсервативной концепции американского величия, согласно которой США могут быть доминирующей силой без поддержки союзников. По мнению Трампа, Соединенные Штаты не должны тратить ресурсы на поддержку партнеров, а их старые союзы, сформировавшиеся после 1945 года, следует разрушить.

Эксперт также отметил, что Трамп перенимает некоторые модели поведения российского диктатора Владимира Путина.

Да, в РФ трещит по швам экономика, обложенная санкциями, однако Путин держится путем своей внутренней пропаганды, полного отсутствия свободы слова. И Трамп, глядя на это, понимает, что такие страны как, например, российская диктатура, несмотря на внешние изоляции, самодостаточны. И в каком-то аспекте они гораздо более стабильны, чем европейские страны. Поэтому Трамп так пытается подружиться с Путиным, потому что он хочет войти в этот клуб. Он видит себя и свою страну в одном ряду с такими мировыми диктатурами, которые могут делать на мировой арене все, что захотят, но не неся ответственности перед цивилизованным миром", — подытожил Тарас Жовтенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США пробили очередное дно в поддержке России.



