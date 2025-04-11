Трамп настолько увлекся Путиным, что устроил заседание правительства в кремлевском стиле

Президент Дональд Трамп никогда не скрывал своей симпатии к стилю правления кремлевского диктатора Владимира Путина — и, похоже, в четверг он решил устроить собственную "кремлевскую" версию заседания правительства, отмечает Independent.

Дональд Трамп

На следующий день после того, как президент США вынужден был отказаться от неудачного решения по тарифам, которое вызвало панику на мировых рынках, его чиновники один за другим принялись сыпать хвалебными словами в его адрес. Атмосфера заседания больше напоминала постановочное шоу, чем серьезное обсуждение государственной политики.

В частности, министерша сельского хозяйства Брук Роллинс назвала Трампа "семьей" и выразила восхищение его видением, назвав его "поворотным моментом в истории США".

А вот руководитель Администрации малого бизнеса Келли Леффлер ничего не сказала об угрозе для предпринимателей, вызванной тарифной политикой. Зато поблагодарила Трампу за "борьбу с китайской компартией" и "защиту рабочих".

Трамп сидел неподвижно, время от времени комментируя сказанное. Непонятно, разослал ли кто-то инструкции, или чиновники сами поняли, что от них ожидается, но все придерживались одного тона — благодарности и восхищения, отмечает издание.

При этом Илон Маск похвалил "фантастическое лидерство" Трампа, а глава МВД Кристи Ноем отметила его "решительность на границе".

Генпрокурор Пэм Бонди пошла еще дальше — не только повторила слова об "исторической победе" Трампа на выборах, но и намекнула, что президент имеет полномочия руководить бюджетом США, фактически предлагая обойти Конгресс.

"Американцы выбрали вас из-за вашей программы. И именно вы должны решать, как тратить средства страны", — заявила она.

Министр торговли Говард Латник пытался поднять Трампу настроение после тарифного поражения, уверяя, что "множество стран" хотят заключить новые торговые соглашения с США — якобы именно благодаря "жесткому курсу" президента.

Издание отмечает, что завершив парад лояльности, Трамп отвечал на вопросы прессы — тщательно отобранной и, как в Москве, лояльной власти. Он заявил, что восстановление после тарифного шока — "самый большой день в истории", хотя и предупредил, что страну ждут "трудности переходного периода".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп на фоне таможенной войны продолжает называть Си другом.



