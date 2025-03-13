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Трамп настроен серьезно: планирует значительные территориальные завоевания

Трамп стремится к значительным территориальным завоеваниям

13 марта 2025, 20:37
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп не покидает свою идею расширить территорию Америки. Трамп рассматривает разные варианты, чтобы присоединить к Соединенным Штатам Америки Гренландию.

Трамп настроен серьезно: планирует значительные территориальные завоевания

Фото портал "Комментарии"

Сначала американский лидер допускал вариант с покупкой острова в Дании, пишет издание "Слово и дело". Трамп предупредил о введении повышенных тарифов и введении пошлин, если Копенгаген откажется продавать Гренландию США.

В ответ на угрозы Трампа Дания увеличила военные расходы и нашла лоббиста в Вашингтоне, чтобы отказать Белый дом от этой идеи. Также через непубличные каналы Дания проинформировала о готовности разместить дополнительные подразделения американских военных на острове и предоставить американским фирмам выгодные контракты на добычу полезных ископаемых.

Представители администрации Трампа в общем-то одобрительно восприняли такие предложения, однако это может не повлиять на решение Трампа. Чиновники подчеркнули, что президент серьезно настроен на Гренландию и даже не исключает силовой вариант ее присоединения.

“Журналисты также указывают, что Трамп в целом настроен на новые территориальные завоевания, подобные тем, которые были еще в 19 веке. Он даже заменил в Белом доме портрет Томаса Джефферсона на портрет другого президента – Джеймса К. Полка. В середине 19 века он аннексировал Техас и территории, образовавшие впоследствии штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада и Юта”, — говорится в сообщении.

Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", хочет вернуть Панамский канал, не исключает и силовой сценарий.




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Источник: https://www.slovoidilo.ua/2025/03/13/novyna/polityka/tramp-serjozno-nalashtovanyj-pryyednannya-hrenlandiyi-ssha-wsj

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