Трамп настроен серьезно: планирует значительные территориальные завоевания

Президент США Дональд Трамп не покидает свою идею расширить территорию Америки. Трамп рассматривает разные варианты, чтобы присоединить к Соединенным Штатам Америки Гренландию.

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Сначала американский лидер допускал вариант с покупкой острова в Дании, пишет издание "Слово и дело". Трамп предупредил о введении повышенных тарифов и введении пошлин, если Копенгаген откажется продавать Гренландию США.

В ответ на угрозы Трампа Дания увеличила военные расходы и нашла лоббиста в Вашингтоне, чтобы отказать Белый дом от этой идеи. Также через непубличные каналы Дания проинформировала о готовности разместить дополнительные подразделения американских военных на острове и предоставить американским фирмам выгодные контракты на добычу полезных ископаемых.

Представители администрации Трампа в общем-то одобрительно восприняли такие предложения, однако это может не повлиять на решение Трампа. Чиновники подчеркнули, что президент серьезно настроен на Гренландию и даже не исключает силовой вариант ее присоединения.

“Журналисты также указывают, что Трамп в целом настроен на новые территориальные завоевания, подобные тем, которые были еще в 19 веке. Он даже заменил в Белом доме портрет Томаса Джефферсона на портрет другого президента – Джеймса К. Полка. В середине 19 века он аннексировал Техас и территории, образовавшие впоследствии штаты Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада и Юта”, — говорится в сообщении.

Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", хочет вернуть Панамский канал, не исключает и силовой сценарий.



