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Трамп назначил Маска министром: что будет входить в его обязанности

Илон Маск возглавил новое Министерство эффективности в правительстве США

сегодня, 12:06
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Черновалова Кристина

Дональд Трамп, едва избранный президент США, удивил новыми назначениями: Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, получил задачу реформировать правительственную систему страны. Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он станет во главе вновь Министерства по повышению эффективности правительства.

Трамп назначил Маска министром: что будет входить в его обязанности

Илон Маск назначен министром новосозданного Министерства

Главная цель этого ведомства — избавиться от бюрократии, уменьшить расходы и упростить работу федеральных структур, проведя амбициозную "перезагрузку" госаппарата. Об этом сообщает BILD.

На пост министра обороны Трамп избрал Пита Хегсета – ветерана войны в Ираке и Афганистане, а также популярного ведущего Fox News.

Не менее интересным стало назначение Майка Уолта, бывшего офицера ВВС и конгрессмена от Флориды, на должность помощника президента по национальной безопасности.

А вот госсекретарем может стать сенатор Марк Рубио, хорошо известный в политических кругах. Официального подтверждения еще нет, но американские СМИ сообщают, что его кандидатура обсуждается на самом высоком уровне.

Во главе ЦРУ станет Джон Рэтклифф, бывший директор Национальной разведки США. Еще одна важная новость на дипломатическом фронте: экс-губернатор штата Арканзас Майк Хакаби выдвинут на должность посла США в Израиле.

Читайте на портале "Комментарии" — Если назначенцы новоизбранного президента США Дональда Трампа Уолц и Рубио являются выходцами из ястребиного крыла Республиканской партии, то номинант в руководителя Пентагона Пит Хегсет является кандидатурой исключительно Трампа . Ветеран войны и телеведущий Fox является давним приверженцем Трампа и близким ему по духу, отмечает политолог Сергей Таран.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19850
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