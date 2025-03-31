Трамп назвал 2 апреля "Днем освобождения": что планирует сделать

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля "Днем освобождения" и пообещал масштабное повышение пошлин на импортные товары. Белый дом пока не раскрыл деталей, но по оценкам Politico новые тарифы на европейскую продукцию могут достичь 20-25%.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что 2 апреля окончательно будут приняты новые тарифы. По его словам, это необходимый шаг по возрождению американской промышленности.

"Начнем со всех, посмотрим, что из этого получится", — заявил Трамп, опровергнув слухи о том, что пошлины будут касаться только 10-15 стран.

При президентстве Трампа Соединенные Штаты уже повысили пошлины на китайские товары и ввели 25% сбора на импорт стали и алюминия. Новый шаг может еще больше усугубить торговое напряжение между США и Европой, Китаем и другими партнерами.

Трамп во время инаугурации уверял, что тарифы не влекут за собой инфляцию в США. Однако впоследствии признавал, что в краткосрочной перспективе "цены могут вырасти", а в марте добавил, что рынок может ожидать "небольшое беспорядок". Министр финансов США Скотт Бессент также признал, что американцы могут почувствовать "однократную корректировку цен". Однако он настаивает, что доступ к дешевым товарам, это не главное в "американской мечте".

Администрация Трампа прогнозирует, что высокие пошлины поощрят международные компании переносить производство в США. Однако бизнес и инвесторы выражают обеспокоенность по поводу хаотической торговой политики США.

"С каждым тарифным мероприятием мы быстро приближаемся к универсальному тарифу, который нанесет ущерб экономике. За кулисами, я считаю, вероятно, есть определенная обеспокоенность, даже среди некоторых сотрудников Трампа, что они быстро приближаются к точке невозврата", — заявил старший экономист компании Tax Foundation Алекс Дюранте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп угрожает ЕС из-за сотрудничества с Канадой в отношении пошлин США.

Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС ответили на пошлины США и назвали этот шаг возмездием после решения Трампа.