Трамп назвал дату визита Зеленского в США: что может решиться

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время общения с представителями масс-медиа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. По его словам, во время переговоров может быть подписано соглашение по добыче полезных ископаемых.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я слышал, что он (Зеленский – ред.) приезжает в пятницу (28 февраля – ред.). Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома.

Он добавил, что понимает, что это большая сделка, возможно, сделка на триллион долларов. Сумма пока оговаривается, ведь речь идет о редкоземельных металлах и других ресурсах.

Дональд Трамп также повторил тезис о желании вернуть потраченные средства США, которые выделялись на помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

"Мы хотим быть защищенными, мы хотим вернуть эти деньги. Война не должна была произойти, но она произошла, и теперь мы должны ее решить. Американские налогоплательщики наконец получат свои деньги обратно", – отметил американский лидер.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что Украина получит взамен, Трамп ответил, что это "350 миллиардов долларов и право бороться дальше".

"350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также право бороться, прежде всего право бороться. Послушайте, Украина... Я скажу – они очень храбрые, они хорошие солдаты, но без Соединенных Штатов, наших денег и военной техники эта война закончилась бы очень быстро", – высказался президент США.

На вопрос представителей СМИ о том, видит ли Трамп после достижения соглашения более активную роль для украинского президента в переговорном процессе, он ответил, что "надеется".

"Мы хотим поставить Украину на ноги", – добавил Трамп.

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