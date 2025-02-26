Трамп назвал дату визита Зеленского в США: что может решиться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время общения с представителями масс-медиа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. По его словам, во время переговоров может быть подписано соглашение по добыче полезных ископаемых.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он добавил, что понимает, что это большая сделка, возможно, сделка на триллион долларов. Сумма пока оговаривается, ведь речь идет о редкоземельных металлах и других ресурсах.
Дональд Трамп также повторил тезис о желании вернуть потраченные средства США, которые выделялись на помощь Украине в борьбе с российской агрессией.
На уточняющий вопрос журналиста о том, что Украина получит взамен, Трамп ответил, что это "350 миллиардов долларов и право бороться дальше".
На вопрос представителей СМИ о том, видит ли Трамп после достижения соглашения более активную роль для украинского президента в переговорном процессе, он ответил, что "надеется".
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский едет к Трампу подписывать "минеральное соглашение": что известно о визите.
Новости