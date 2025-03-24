Трамп назвал "дружественным" визит в Гренландию, которую хочет аннексировать

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что якобы многие в Гренландии пригласили чиновников США посетить остров на фоне разочарования Данией.

Делегация США отправится в Гренландию. Фото из открытых источников

По словам американского президента, запланированный визит американской делегации во главе со второй леди Ушей Венс будет "дружелюбным", а не провокацией.

"Мы имеем дело со многими людьми из Гренландии, которые хотели бы, чтобы что-то произошло, чтобы они были должным образом защищены и о них должным образом заботились. Они зовут нас, мы не зовем их. И нас пригласили туда. О гренландцах не заботились, а Гренландия – это то, что, возможно, есть в нашем".

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