Трамп назвал "гениальным" решение Путина признать "ДНР" и "ЛНР"

Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал президента России Владимира Путина с признанием независимости "ЛНР" и "ДНР", назвав этот шаг России "гениальным актом". Об этом сообщает CNN.

Трамп – фото из открытых источников

Во вторник, 22 февраля, Трамп выступил в радиошоу "Шоу Клея Тревиса и Бака Секстона", где одобрил решение Путина о признании оккупированных восточных территорий Украины.

"Вчера я зашел и увидел телеэкран, и я сказал: "Это — гениально". Путин объявляет большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — заявил Трамп.

Трамп назвал гениальным заявление Путина признать "независимость" ОРДЛО и его приказ выслать туда российские военные силы, названные в Кремле "миротворческими".

Трамп сообщил: "Итак, Путин сейчас говорит: "Это независимая" большая часть Украины. Я сказал: Разве это не разумно? И он собирается войти и стать миротворцем. Это сильнейшая миротворческая сила. Мы могли бы использовать это на нашей южной границе. Это сильнейшая миротворческая сила, которую я когда-либо видел… Вот парень, очень сообразительный… Я очень хорошо знаю его. Очень хорошо".

В статье CNN отмечается, что шаг России нарушает международное право и отражает трехлетнюю территориальную экспансию 1930-х годов и, по словам Байдена, может считаться "началом российского вторжения".

"По сути, экспрезидент пытается взорвать внешнюю политику США, в то время как нынешний президент пытается остановить войну, которая может убить тысячи людей и поставить под угрозу мир по окончании холодной войны", — говорится в статье.

Как сообщали ранее "Комментарии", стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание ЛДНР.

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