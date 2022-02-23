Трамп назвал "гениальным" решение Путина признать "ДНР" и "ЛНР"

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Карина Ожерельева
Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал президента России Владимира Путина с признанием независимости "ЛНР" и "ДНР", назвав этот шаг России "гениальным актом". Об этом сообщает CNN.
Трамп – фото из открытых источников
Во вторник, 22 февраля, Трамп выступил в радиошоу "Шоу Клея Тревиса и Бака Секстона", где одобрил решение Путина о признании оккупированных восточных территорий Украины.
Трамп назвал гениальным заявление Путина признать "независимость" ОРДЛО и его приказ выслать туда российские военные силы, названные в Кремле "миротворческими".
В статье CNN отмечается, что шаг России нарушает международное право и отражает трехлетнюю территориальную экспансию 1930-х годов и, по словам Байдена, может считаться "началом российского вторжения".
Как сообщали ранее "Комментарии", стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание ЛДНР.
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