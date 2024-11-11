Трамп назвал имя нового посла США в ООН: что известно о конгрессвумене, голосовавшей против помощи Украине

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Лиля Воробьева
Избранный президент США Дональд Трамп официально объявил о своем намерении назначить конгрессвумен Элис Стефаник постоянной представительницей США в Организации Объединенных Наций. По словам Трампа, она "сильная, жесткая и умная поклонница движения 'Америка прежде всего'" и имеет высокую репутацию среди республиканцев.
Элис Стефаник и Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Информация о ее назначении появилась в воскресенье, однако Трамп официально подтвердил этот факт.
"Элис невероятно сильная, жесткая и умная поклонница движения "Америка прежде всего"", — сказал новый глава Белого дома.
Элис Стефаник представляет штат Нью-Йорк в Палате представителей и является одной из ведущих поклонниц Трампа в Конгрессе. Она активно поддерживала его позицию по поводу вероятных фальсификаций на выборах 2020 года и выступала против признания победы Джо Байдена. В республиканской иерархии Палаты представителей Стефаник занимает важную позицию, являясь четвертой по влиянию среди своих однопартийцев.
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