Трамп назвал имя нового посла США в ООН: что известно о конгрессвумене, голосовавшей против помощи Украине

Избранный президент США Дональд Трамп официально объявил о своем намерении назначить конгрессвумен Элис Стефаник постоянной представительницей США в Организации Объединенных Наций. По словам Трампа, она "сильная, жесткая и умная поклонница движения 'Америка прежде всего'" и имеет высокую репутацию среди республиканцев.

Элис Стефаник и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Информация о ее назначении появилась в воскресенье, однако Трамп официально подтвердил этот факт.

"Элис невероятно сильная, жесткая и умная поклонница движения "Америка прежде всего"", — сказал новый глава Белого дома.

Элис Стефаник представляет штат Нью-Йорк в Палате представителей и является одной из ведущих поклонниц Трампа в Конгрессе. Она активно поддерживала его позицию по поводу вероятных фальсификаций на выборах 2020 года и выступала против признания победы Джо Байдена. В республиканской иерархии Палаты представителей Стефаник занимает важную позицию, являясь четвертой по влиянию среди своих однопартийцев.

Ее позиция в отношении Украины противоречива. Сначала, в начале российского вторжения, Стефаник решительно поддерживала Украину, голосуя за резолюции, осуждающие агрессию России и призывающие к военной помощи Украине. Однако впоследствии в апреле 2024 года она проголосовала против объединения военной помощи для Украины и Израиля в один пакет. Несмотря на это, она подчеркнула, что остается приверженной праву Украины на самооборону. Также у Стефаника есть опыт непосредственного общения с украинскими чиновниками: в 2018 году она возглавила делегацию Конгресса в Киев, где заверила украинских партнеров в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп нарисует для России собственные "красные линии"