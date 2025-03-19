Трамп назвал канадцев самой «мерзкой нацией» и объяснил, почему так думает

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Канаду, назвав ее "одной из самых мерзких стран", с которыми ему приходилось иметь дело. Основными причинами такого отношения, по его словам, высокие тарифы и политика представителей бывшего премьер-министра Джастина Трюдо. В частности, об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

Канада

Кроме того, американский президент также повторил свой давний тезис о том, что Канада "должна стать 51-м штатом" США.

По словам Трампа, Канада является проблемным торговым партнером для Соединенных Штатов.

"Они взимают огромные тарифы. Когда я ездил по разным местам в Айове, в Небраске, они всегда жаловались на Канаду, как их обдирают... У нас очень большой дефицит с Канадой", — отметил Трамп.

Кроме того, он подверг критике представителей правительства Джастина Трюдо, обвинив их в нечестности. По его словам, они "никогда не говорили правду". В то же время, Трамп отметил, что ему проще иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, чем с консерваторами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп после избрания президентом сразу потребовал, чтобы Канада отказалась от независимости и стала 51 штатом США. Впрочем, канадцы напомнили Трампу, что его семья именно благодаря Канаде стала богатеть.

Известно, что Фридрих Трамп, дед президента США Дональда Трампа, сколотил состояние, открыв бордель и ресторан для золотоискателей в Канаде. В Британской Колумбии, недалеко от границы с Юконом, до сих пор стоит копия деревянного фасада его заведения, построенного более ста лет назад.



