Трамп назвал ключевое событие, которое изменит ситуацию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в войне России против Украины не будет иметь изменений, пока он не встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп, находясь в туре по странам Ближнего Востока, комментирует возможность переговоров Украины и России в Турции. В этот раз президент США заявил, что без его встречи с Путиным ситуация на войне в Украине не изменится, а мирные инициативы не сработают, пока не будет переговоров.

"Ничего не произойдет между Россией и Украиной, пока мы с Путиным не встретимся", – сказал Трамп.

Также Трампа спросили по поводу российской делегации, приехавшей в Турцию для переговоров в составе помощников Путина и заместителей министров, однако без российского диктатора.

"Я ни в чем не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным? Мы только получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации. Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял", – сказал Трамп

Эту делегацию Зеленский назвал "бутафорной", указав, что неизвестно, способна ли она принимать какие-либо решения во время переговоров. Ранее президент призвал Путина приехать в Стамбул для прямых переговоров, отметив, что именно российский диктатор имеет полномочия принимать решения в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп неожиданно отреагировал на отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле. Президент США заявил, что глава Кремля не приехал в Турцию из-за него.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины ответили на истерику представителей российского дипломатического ведомства Марии Захаровой и Сергея Лаврова о словах Владимира Зеленского о "бутафорной" делегации РФ в Турции.