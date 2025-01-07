Трамп назвал неожиданную причину отставки Трюдо

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Марьян Ощановский
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него.
Трамп прокомментировал отставку Трюдо. Фото из открытых источников
Как известно, премьер Канады Джастин Трюдо 6 января объявил о своей отставке. Он заявил, что покинет пост лидера правящей Либеральной партии и должность премьер-министра, когда изберут нового руководителя политсилы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что с начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки Украины. "По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 305 тысяч. заключенных. вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — российско-украинская война", — говорится в сообщении СВР.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году увеличилось количество случаев самовольного оставления части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побега с фронта начало уменьшаться. "Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", — сказал Владимир Зеленский.
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