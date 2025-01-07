logo

BTC/USD

100757.56

ETH/USD

3633.00

LTC/USD

110.63

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп назвал неожиданную причину отставки Трюдо
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал неожиданную причину отставки Трюдо

Канадский премьер ушел в отставку

сегодня, 00:45 comments1411
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него.

Трамп назвал неожиданную причину отставки Трюдо

Трамп прокомментировал отставку Трюдо. Фото из открытых источников

"Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, налоги значительно снизились бы, а сама страна была полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые постоянно ее окружают. Вместе это была бы отличная нация", — написал Дональд Трамп.

Как известно, премьер Канады Джастин Трюдо 6 января объявил о своей отставке. Он заявил, что покинет пост лидера правящей Либеральной партии и должность премьер-министра, когда изберут нового руководителя политсилы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что с начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки Украины. "По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 305 тысяч. заключенных. вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — российско-украинская война", — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году увеличилось количество случаев самовольного оставления части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побега с фронта начало уменьшаться. "Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", — сказал Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/donald-trump-responds-justin-trudeau-resignation-8769726
Теги:

Новости

Все новости