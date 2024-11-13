Трамп назвал нового министра обороны США: что он говорил об Украине

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Пита Хегсета на нового министра обороны США. В окружении новоизбранного президента США такой шаг восприняли с удивлением, ведь Хегсета не было в шортлисте среди кандидатов на пост главы Пентагона. Кроме того, некоторые республиканцы указали, что почти ничего о нем не знают.

Пит Хегсет. Фото: Fox News

Дональд Трамп во время оглашения кандидатуры на министра обороны США заявил, что Хегсет сделает американскую армию снова великой, а также будет защитником политики новой администрации.

"С Питом во главе, враги Америки предупреждены — наша армия снова будет велика, и Америка никогда не отступит. Никто не борется за войска упорнее, и Пит будет мужественным и патриотическим защитником нашей политики "Мир через силу"", — сказал Трамп.

Пит Хегсет – это ведущий телеканала Fox News, выпускник Гарварда и бывший военный ветеран Национальной гвардии США. Согласно данным его сайта, он служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо – военная база США на Кубе.

Хегсет поддерживает активное сопротивление США против Китая и Ирана, однако не высказывал однозначной позиции по отношению к России. По Украине Пит Хегсет имеет относительно умеренную позицию. Он указывал на понимание президента Владимира Зеленского защищать собственную страну, однако критиковал Байдена за помощь Украине, указывая, что тот "тратит миллиарды долларов для Украины, но игнорирует проблемы дома". По его словам, "ливачество в США" — "более насущная проблема", чем российская агрессия против Украины. А также говорил, что не хочет, чтобы его дети "воевали на Донбассе" из-за "непонятной конечной цели".

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Также "Комментарии" писали, что Трамп объявил первую и одну из ключевых должностей в новой администрации.