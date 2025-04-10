Трамп назвал новую статистику потерь и заявил о прогрессе завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает усилия по прекращению войны России против Украины и уже наблюдает определенный прогресс в этом направлении.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мы пытаемся остановить войну. Еженедельно погибает более 2500 молодых людей — как россиян, так и украинцев. Это не американцы, но это человеческие жизни. И мы стремимся положить конец этой трагедии", — сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что боевые действия в Украине можно остановить в ближайшее время. При этом Трамп снова повторил, что полномасштабной войны вообще не произошло бы, если бы он занимал президентский пост во время начала конфликта.

"Это ужасная и абсурдная ситуация. Будь я президентом, этого не произошло бы. Но имеем дело с тем, что есть. И я верю, что мы сможем это остановить. Нужно действовать быстрее", — отметил он.

Трамп также сравнил усилия по прекращению войны в Украине с попытками достичь договоренностей по освобождению заложников, захваченных ХАМАСом в октябре 2023 года, добавив, что "в обоих случаях уже есть сдвиги".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США хотят начать расследование против Трампа . Президент США Дональд Трамп неожиданно приостановил введенные пошлины, что отразилось на экономических рынках и привело к их росту. Эта ситуация вызвала обеспокоенность у сенатора Адама Шиффа, призвавшего провести расследование по возможной торговле инсайдерской информацией по рынку со стороны Трампа.

Сенатор США Адам Шифф считает, что администрация Трампа могла манипулировать рынком, чтобы продать информацию своему окружению. Шифф заявил, что обратится в Белый дом, чтобы узнать, кто знал заранее, что Трамп отсрочит тарифы и могли ли эти люди заработать на этой информации.