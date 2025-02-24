Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп назвал новые сроки окончания войны в Украине. В этот раз это не 24, а несколько недель. Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Макроном.

"Война может скоро закончиться. [Как скоро?] В течение нескольких недель. Да, я так думаю. Не так ли? Вы согласны со мной? Это может перерасти в третью мировую войну, а мы этого тоже не хотим", – заявил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что очень скоро вернет потраченные деньги на Украину . Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Также он заявил, что США в рамках соглашения вернут себе потраченные на Украину деньги.

"Я подчеркнул важность жизненно важной "Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Это соглашение, которое является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов стока и дикая война подходит к концу", — написал он в соцсети.

Также Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о крупных соглашениях по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — отметил президент США.









